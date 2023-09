BAI­ER­S­DORF. In Zusam­men­ar­beit mit der Gesund­heits­re­gi­onplus, dem Sozia­len Bera­tungs­dienst des Staat­li­chen Gesund­heits­am­tes und der Stadt Bai­er­s­dorf fin­den im Herbst zwei Gesund­heits­ta­ge statt. Am Sams­tag, 23. Sep­tem­ber 2023 (Mehr­zweck­hal­le, Am Igels­dor­fer Weg 2) sowie am Sonn­tag, 8. Okto­ber 2023 (Pacé Park, Memel­stra­ße 2) dreht sich jeweils von 9 bis 16 Uhr alles um Gesund­heit und Bewegung.

Das Pro­gramm umfasst neben Kör­per­ana­ly­sen und vie­len Mit­mach-Ange­bo­ten wie Rücken­gym­na­stik, Funk­tio­na­les Trai­ning, Fas­zi­en­trai­ning. Zudem bie­ten Vor­trä­ge Tipps für mehr Bewe­gung im All­tag. Die Teil­nah­me an den Ange­bo­ten ist kosten­los und ohne Vor­anmel­dung möglich.