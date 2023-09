BEKANNT­MA­CHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehr­te Damen und Herren,

am Diens­tag, 19.09.2023, um 18:30 Uhr fin­det im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses Hal­lern­dorf eine Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt.

Öffent­li­che Sitzung

1. Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift vom 25.07.2023

2. Bekannt­ga­be der in nicht­öf­fent­li­cher Sit­zung gefass­ten Beschlüsse

3. Orts­durch­fahrt Schlam­mers­dorf – Beschluss der Planungsvariante

4. Infor­ma­ti­on zum aktu­el­len Stand beim Neu­bau des Geh- und Rad­we­ges Seußling-Trailsdorf

5. Infor­ma­ti­on zum aktu­el­len Stand der Erschlie­ßung des Bau­ge­bie­tes „Am Sport­platz“ in Trailsdorf

6. Bauanträge

6.1 Dach­ge­schoss­aus­bau und Neu­bau eines Car­ports auf FlNr. 962/3, Gmk. Hallerndorf

6.2 Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses mit Gara­ge auf FlNr. 679/34, Gmk. Trailsdorf

6.3 Errich­tung eines Maschen­draht­zau­nes mit Ein­grü­nung auf FlNr. 682, Gmk. Hallerndorf

6.4 Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses auf FlNr. 407, Gmk. Willersdorf

6.5 Neu­bau einer Lager- und Unter­stell­hal­le auf FlNr. 156/6, Gmk. Schlammersdorf

6.6 Neu­bau eines Wohn­ge­bäu­des auf FlNr. 40/2, Gmk. Pautzfeld

6.7 Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses mit Dop­pel­ga­ra­ge auf FlNr. 143, Gmk. Hal­lern­dorf (Antrag auf Vor­be­scheid) Sit­zung des Gemein­de­ra­tes am 19.09.2023 Sei­te 2 von 2

6.8 Nut­zungs­än­de­rung Dach­ge­schoss für Feri­en­woh­nung auf FlNr. 75, Gmk. Willersdorf

6.9 Anbau Dach­gau­be an bestehen­dem Wohn­haus und Aus­bau Dach­ge­schoss auf FlNr. 108, Gmk. Hal­lern­dorf (Geneh­mi­gungs­frei­stel­lung)

7. Ände­rung der Geschäfts­ord­nung für den Gemein­de­rat – Sanie­rungs­recht­li­che Geneh­mi­gun­gen nach § 144 BauGB – Über­tra­gung an den 1. Bürgermeister

8. Ver­schie­de­nes, Wün­sche, Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.

Mit freund­li­chen Grüßen

Ger­hard Bauer

Erster Bürgermeister