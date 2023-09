UMLEI­TUNG DER LINIE 290 RICH­TUNG ERLAN­GEN WALD­KRAN­KEN­HAUS WEGEN SPER­RUNG DER VEITS­HÖCH­HEI­MER STRASSE

Wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten ist die Veits­höch­hei­mer Stra­ße in Groß­gründ­lach zwi­schen Reut­le­ser Stra­ße und Han­sen­gar­ten ab Mon­tag, 18. Sep­tem­ber 2023 mit Betriebs­be­ginn bis Frei­tag, 6. Okto­ber 2023 zum Betriebs­en­de gesperrt. Die Bus­se der Linie 290 in Rich­tung Erlan­gen fah­ren in die­ser Zeit eine Umlei­tungs­strecke über Schwein­fur­ter, Würz­bur­ger, Erlan­ger und Reut­le­ser Stra­ße nach Groß­gründ­lach. Ab der Hal­te­stel­le Wert­hei­mer Stra­ße fah­ren sie über die Wert­hei­mer, Eber­mann­städ­ter und Brucker Stra­ße, um die ein­ge­rich­te­ten Ersatz­hal­te­stel­len auf der Reut­le­ser Stra­ße in Fahrt­rich­tung Erlan­gen zu bedie­nen. Die Hal­te­stel­len Groß­gründ­lach Mit­te, Quell­weg, Han­sen­gar­ten und Groß­gründ­lach Nord kön­nen nicht bedient wer­den. Als Ersatz dient die Ersatz­hal­te­stel­le in der Schwein­fur­ter Stra­ße vor dem Anwe­sen Num­mer 2, die VAG Hal­te­stel­le Spes­sart­stra­ße in der Schwein­fur­ter Stra­ße sowie die Ersatz­hal­te­stel­len Groß­gründ­lach Schu­le und Groß­gründ­lach Nord auf der Reut­le­ser Stra­ße. Wei­te­re Infos unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen