COBURG. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen erpress­ten drei Unbe­kann­te einen 34-Jäh­ri­gen im Stein­weg. Das Trio nahm dem Mann Geld­beu­tel und Smart­phone weg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeu­gen. Gegen 05.30 Uhr am Sams­tag spra­chen drei ver­mumm­te Män­ner einen 34-Jäh­ri­gen im Stein­weg an. Sie bedroh­ten und zwan­gen ihn, sei­nen Geld­beu­tel mit einem gerin­gen Bar­geld­be­trag und sein Smart­phone her­aus­zu­ge­ben. Der 34-Jäh­ri­ge blieb unver­letzt. Die Täter konn­ten mit ihrer Beu­te uner­kannt fliegen.

Sie wer­den wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Zwei Täter etwa 175 Zen­ti­me­ter groß, der Drit­te etwa 185 Zentimeter

Dunk­le Kleidung

Gesich­ter ver­mummt, mög­li­cher­wei­se mit einer medi­zi­ni­schen Maske

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeu­gen. Wer hat den Vor­fall am Sams­tag­mor­gen im Stein­weg beob­ach­tet? Wer kann Anga­ben zu den Tätern machen? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.