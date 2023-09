Auf­ge­regt und gespannt tru­gen am Diens­tag die neu­en Schü­le­rin­nen und Schü­ler in vier Ein­gangs­klas­sen der Wer­ner-Grampp-Schu­le in Kulm­bach – AWO Son­der­päd­ago­gi­sches För­der­zen­trum und För­der­zen­trum mit dem För­der­schwer­punkt gei­sti­ge Ent­wick­lung – Schul­tü­ten im Arm. Die Neu­en wur­den mit ihren Eltern und Ver­wand­ten unter ande­rem mit einer Geschich­te, von einem Schul­chor und mit herz­li­chen Gruß­wor­ten der Schul­lei­te­rin Chri­stia­ne Thurn begrüßt.

Die Klas­sen­lei­tun­gen Frau Pen­ning, Frau Fath, Frau Käß und Frau Len­gen­fel­der beglei­te­ten die Kin­der durch den ersten Schul­tag. Wir wün­schen alles Gute und einen guten Schulstart!