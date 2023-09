Jetzt star­tet der Anmel­de­zeit­raum für die 13. Inter­na­tio­na­le Ministrant*innenwallfahrt unter dem Mot­to „mit dir“ im Jahr 2024. Teil­neh­men kön­nen Grup­pen aus Pfar­rei­en im Erz­bis­tum Bam­berg. Die Wall­fahrt nach Rom dau­ert vom 28. Juli bis zum 3. August 2024. Sie rich­tet sich an alle Ministrant*innen sowie Jugend­li­che, die den Ministrant*innendienst aus­üben oder sich für ihn inter­es­sie­ren, und min­de­stens 13 Jah­re alt sind. „Die Ministrant*innenwallfahrt fin­det in der Regel alle vier Jah­re statt und ist ein beson­de­res High­light für Ministrant*innen“, erzählt Tobi­as Bie­nert aus dem Refe­rat Ministrant*innenpastoral, das als Rei­se­be­glei­tung für vor­aus­sicht­lich 800 Teil­neh­men­de aus dem gan­zen Erz­bis­tum Bam­berg fun­giert. Als Rei­se­ver­an­stal­ter bie­tet offi­zi­ell alpe­tour Tou­ri­sti­sche GmbH die­se Wall­fahrt an und über­nimmt die Anmel­dung sowie die orga­ni­sa­to­ri­sche und finan­zi­el­le Abwicklung.

Anmel­de­schluss für Pfar­rei­en im Erz­bis­tum Bam­berg ist am 31. Janu­ar 2024. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 615 Euro. Fami­li­en, die nicht genug Geld zur Ver­fü­gung haben, kön­nen in ihrer Pfar­rei finan­zi­el­le Unter­stüt­zung aus einem Soli­da­ri­täts- Fond erfra­gen, der aus Mit­teln der Cari­tas-Samm­lung besteht. Weitere

Infor­ma­tio­nen zur Rom­wall­fahrt unter: www​.minis​-im​-erz​bis​tum​.de