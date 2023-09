Lecker. Fit. – Mach mit!

Akti­ons­wo­chen Gesund­heit 2023 in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Im Akti­ons­zeit­raum Sa., 23.09.- So., 30.11.2023 dreht sich alles um die gro­ßen The­men Ernäh­rung und Bewe­gung. An die­sen bei­den Stell­schrau­ben kann dre­hen, wer dau­er­haft gesund und fit durchs Leben gehen will. Wie viel Spaß das machen kann, zei­gen die vie­len Angebote.

Los geht es mit einer sport­li­chen Auf­takt­ver­an­stal­tung am Sams­tag, den 23.9.2023, 11.00–14.00 Uhr auf dem Stadt­parkett im Ehren­hof. Wei­ter geht es mit zahl­rei­chen Koch­kur­sen für Jung und Alt, neu­en Geschmacks­er­leb­nis­sen und dem Blick auf gesun­de Ernäh­rung in ver­schie­de­nen Lebens­pha­sen. Selbst­ver­ständ­lich gibt es auch eine Viel­zahl an Bewe­gungs­an­ge­bo­ten und wie immer lädt das RW21 zu pas­sen­den Aus­stel­lun­gen ein, sich im Haus umzu­se­hen und zahl­rei­che Medi­en zum The­ma zu ent­decken. Lecker Fit – mach mit!

Aus­zug aus dem Pro­gramm der Akti­ons­wo­chen Gesundheit:

Sa., 23.09., 11.00–14.00 Uhr

Auf­takt­ver­an­stal­tung auf dem Ehren­hof – Mit­ten in der Stadt Bayreuth

mit 100. Lauf­treff von wer­unbt®, vie­len Aus­stel­lern und Mitmachprogramm

ab 27.09. | 17.00 Uhr HIIT (hoch­in­ten­si­ves Intervalltraining)

ab 02.10. | 16.30 Uhr Dance-Fit

ab 05.10. | 19.30 Uhr Life Kinetik

Mo | 09.10. – Fr | 13.10. Gesun­de Gerich­te in der Foren­sik jeweils 11.00–16.00 Uhr Cafe­te­ria des BKH

ab 12.10. | 15.00 Uhr Yoga für Mäd­chen und jun­ge Frauen

Do 26.10. | 17.30 Uhr Kli­ma­freund­li­che Alltagsrezepte

So 29.10. | 10.00 Uhr Fest für die Sinne

Mi 15.11. | 15.00 Uhr Work­shop Genießen

Do 23.11. | 19.00 Uhr Kin­der­le­bens­mit­tel unter der Lupe

Details zu Sa., 23.09., 11.00–14.00 Uhr

Auf­takt­ver­an­stal­tung auf dem Ehren­hof – Mit­ten in der Stadt Bayreuth:

Akti­ons­flä­che und Aus­stel­lung zu The­men der gesun­den Ernäh­rung und Bewegung

Pro­gramm:

11.00 Uhr Eröffnung

11.30 Uhr Zum­ba zum Auf­wär­men und Mitmachen

11.45 Uhr Start der Läu­fe­rin­nen und Läu­fer zum 100. Lauf­treff von werunbt®

ab 12.00 Uhr ca. jede hal­be Stun­de Sport­an­ge­bo­te zum Auf­lockern & Mitmachen

13.30 Uhr Gewinn­prä­mie­rung Reck­stan­gen­cha­ll­enge und Aus­lo­sung der Sportschuhe

13.45 Uhr Abschluss und Ende gegen 14.00 Uhr

Bei den Aus­stel­len­den gibt es vie­le Mög­lich­kei­ten selbst aktiv zu wer­den: Sei es beim Ernäh­rungs- oder Bewe­gungs­quiz, an den Smoothie Bikes, beim Selbst­für­sor­ge­test, beim Corn­ho­le Spiel, mit der Flocken­quet­sche oder bei der Reck­stan­gen­cha­ll­enge. Bei eini­gen der Ange­bo­te gibt es tol­le Gewin­ne z.B. Lauf­schu­he, klei­ne Bewe­gungs­spie­le, Gesund­heits­spie­le und vie­les mehr.

Mit dabei sind: die Gesund­heits­re­gi­on Bay­reuth, die VHS Bay­reuth, das Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth, Novo Nor­disk, das Fit­ness­stu­dio wel­lund­fit, der Ver­ein Mali­crew, die Pra­xis Med4Kidz, die Initia­ti­ve Gesun­de Betrieb, Vit­amin­rausch, Pra­xis in Bewe­gung, die baye­ri­sche Tele­me­di­zi­n­al­li­anz, die Beu­rer GmbH, die AOK Gesund­heits­kas­se, medi Bay­ern e.V. und der Diabetikerbund.

Di., 26.09. bis Sa., 25.11. im RW21 Gale­rie, 1. OG Ausstellungen

Der Baye­ri­sche Ernährungswürfel

Der „Baye­ri­sche Ernäh­rungs­wür­fel“ ver­mit­telt Infor­ma­tio­nen zu sai­so­na­len und regio­na­len Aspek­ten der Ernäh­rung sowie zu den aktu­el­len Verzehrempfehlungen.

Er gibt Infor­ma­tio­nen über die Sai­so­na­li­tät von Lebens­mit­teln, ins­be­son­de­re der sai­so­na­len Erzeu­gung bzw. Ern­te von Obst und Gemü­se in Bay­ern sowie zu regio­nal­ty­pi­schen, baye­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten. Dar­über hin­aus gibt er Ver­zehr­emp­feh­lun­gen für eine gesund­heits­för­der­li­che Ernährung.

Foto­aus­stel­lung Augenschmaus

Las­sen Sie sich inspi­rie­ren – Bewe­gung und gesun­des Essen machen rich­tig Spaß und sind ein­fach im All­tag zu integrieren!

Der Bay­reu­ther Foto­graf Flo­ri­an Maßen – selbst Sport­ler aus Lei­den­schaft – zeigt mit mehr als nur ein paar „Schnapp­schüs­sen“, wie viel Spaß Bewe­gung macht. Kom­bi­niert wur­den sei­ne ein­drucks­vol­len Sport­auf­nah­men mit Food­fo­to­gra­fie, die far­ben­froh und mit einem Augen­zwin­kern daher­kommt. Sie setzt gesun­de Lebens­mit­tel auf krea­ti­ve Wei­se in Sze­ne, denn das Auge isst bekannt­lich mit.

Wer bekommt da nicht Lust gleich los­zu­le­gen sich sport­lich zu betä­ti­gen, knacki­ges Gemü­se und lecke­re Voll­korn­pro­duk­te auf den Spei­se­plan zu brin­gen und sich Anre­gung bei einem der wei­te­ren Ange­bo­te der Koope­rie­ren­den zu holen.

Das gesam­te Pro­gramm der Akti­ons­wo­chen fin­den Sie unter: Akti­ons­wo­chen Gesund­heit 2023