Kli­ma­über­hit­zung, Ener­gie­kri­se, Arten­ster­ben, wach­sen­de Armut – alle­samt Phä­no­me­ne, die nur einen Schluss zulas­sen: Wir müs­sen unse­re Ansprü­che an den Pla­ne­ten so begren­zen, dass er uns aus­hal­ten kann. Mahat­ma Gan­dhi brach­te es auf den Punkt: _„DIE WELT HAT GENUG FÜR JEDER­MANNS BEDÜRF­NIS­SE, ABER NICHT FÜR JEDER­MANNS GIER.“ Ein gutes Leben für alle setzt vor­aus, dass wir zum rech­ten Maß zurück­keh­ren und bereit sind, auf das zu ver­zich­ten, was nicht zukunfts­fä­hig ist. Immer grö­ßer, immer schnel­ler, immer mehr – koste es, was es wol­le: So kann’s nicht wei­ter gehen!

„Alle ande­ren Par­tei­en mei­den die­ses The­ma. Nie­mand traut sich, die Wachs­tums- und Über­fluss­ge­sell­schaft in Fra­ge zu stel­len. Doch irgend­je­mand muss sagen, was Sache ist. Und das ist der Job der ÖDP“, so AGNES BECKER, baye­ri­sche ÖDP-Lan­des­vor­sit­zen­de und Spit­zen­kan­di­da­tin. „Das Gute ist: Wir kön­nen Zukunft und wah­ren Wohl­stand gewin­nen, wenn wir auf Über­fluss ver­zich­ten“, davon ist Agnes Becker, die Initia­to­rin des erfolg­reich­sten baye­ri­schen Volks­be­geh­rens „Ret­tet die Bie­nen!“, über­zeugt. Anfang 2019 unter­schrie­ben über 1,7 Mil­lio­nen Men­schen, 18,3 % der Wahl­be­rech­tig­ten, für das Volks­be­geh­ren und zwan­gen so die Staats­re­gie­rung zum Han­deln und zur Annah­me des ver­bes­ser­ten Natur­schutz­ge­set­zes. Es trat zum 1. August 2019 in Kraft.

Das ÖDP-Pro­gramm und das erste Dut­zend Anträ­ge der neu­en ÖDP-Land­tags­frak­ti­on stellt Agnes Becker am 14. Sep­tem­ber 2023 um 19:00 Uhr im Evan­ge­li­schen fami­li­en­zen­trum, Bis­marck­str. 19 in Erlan­gen vor. Zum Vor­trag „5 % ÄNDERN ALLES – WAR­UM DIE ÖDP IN DEN LAND­TAG MUSS“ sind alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein­ge­la­den, der Ein­tritt ist frei.