Am Diens­tag, 26. Sep­tem­ber 2023, um 18 Uhr, fin­det in der Black Box des RW21 ein Live-Vor­trag in Bil­dern, Vide­os, Geschich­ten und Lese­pas­sa­gen statt. Ange­li­ka Gaufer berich­tet unter dem Titel „Aben­teu­er­abend abge­fah­ren – Ein­mal solo mit dem Rad ans Nord­kap“ über ihre fröh­li­che Solo-Tour auf dem Rad durch Skan­di­na­vi­en. Der Ein­tritt beträgt fünf Euro. Anmel­dun­gen sind bis Diens­tag, 19. Sep­tem­ber 2023, bei der Volks­hoch­schu­le unter www​.vhs​-bay​reuth​.de mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen online unter www​.auf​ge​stie​gen​-abge​fah​ren​.de.

Gaufer berich­tet von herr­li­chen Begeg­nun­gen, kuli­na­ri­schen Expe­ri­men­ten und atem­be­rau­ben­den Natur­er­leb­nis­sen. Durch vier Län­der, 4000 Kilo­me­ter und sechs Wochen lang war die Bam­ber­ge­rin unter­wegs, bei Son­ne, Wind und Regen, hat Papa­gei­en­tau­cher, Moschus­och­sen, Adler und Wale gese­hen, Aben­teu­er­strecken und klei­ne Pan­nen über­stan­den. Jen­seits des Polar­krei­ses blieb es näch­te­lang hell. Ihr Publi­kum erfährt, was eine Rei­se wie die­se mit einem Men­schen macht … in der Mit­te des Lebens, mit Zeit, Zelt und Kreditkarte.

Stu­di­um, ganz viel Arbeit und Erfolg: Zuletzt war Ange­li­ka Gaufer als Pres­se­spre­che­rin in einem Groß­kon­zern tätig. Als der Job weg­struk­tu­riert wur­de, wag­te sie ein Som­mer­aben­teu­er auf dem Rad. Aus dem Rei­set­raum wur­den span­nen­de Bild­vor­trä­ge und ein Buch, das inspiriert.