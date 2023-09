In so einem Fall passt die For­mu­lie­rung: Im Land­rats­amt geht eine Ära zu Ende. Nach 42 Jah­ren im Dienst des Land­krei­ses Coburg hat Kreis­käm­me­rer Man­fred Schil­ling jetzt die Frei­stel­lungs­pha­se sei­ner Alters­teil­zeit ange­tre­ten. Land­rat Seba­sti­an Straubel wür­dig­te bei der Ver­ab­schie­dung im Land­rats­amt die beruf­li­che Lei­stung des schei­den­den Käm­me­rers: „Man­fred Schil­ling ist wahr­lich ein Urge­stein unse­res Land­rats­am­tes. Er war ein guter Vor­ge­setz­ter, der immer ein offe­nes Ohr für sei­ne Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter hat­te. Das hat das gesam­te Team des Land­rats­am­tes zu schät­zen gewusst.“

Man­fred Schil­ling hat nicht die klas­si­sche Ver­wal­tungs­lauf­bahn durch­lebt. Er wech­sel­te 1981 nach sei­ner Aus­bil­dung zum Indu­strie­kauf­mann aus der frei­en Wirt­schaft in den nicht­tech­ni­schen Ver­wal­tungs­dienst. Schnell fand Man­fred Schil­ling in der Land­kreis-Käm­me­rei sei­ne beruf­li­che Heimat.

Dort war er über vie­le Jah­re hin­weg für die kom­mu­na­le Abfall­wirt­schaft zustän­dig, ehe er 2005 in die Käm­me­rei­lei­tung wech­sel­te und zum 1. Janu­ar 2015 dann die Lei­tung des Fach­be­reichs Finan­zen – also die Posi­ti­on des Käm­me­rers – über­nahm. In sei­ner Amts­zeit als „Finanz­mi­ni­ster“ des Land­krei­ses Coburg schaff­te Man­fred Schil­ling ein ech­tes Kunst­stück: Die letz­ten sechs von ihm vor­ge­leg­ten Haus­hal­te wur­den ein­stim­mig vom Kreis­tag verabschiedet.

Sei­ne über vier Jahr­zehn­te im Land­rats­amt waren für Man­fred Schil­ling mit einem gewal­ti­gen tech­no­lo­gi­schen Wan­del ver­bun­den. Noch gut kann sich der schei­den­de Käm­me­rer dar­an erin­nern, wie in der 80er Jah­ren das erste Fax-Gerät in der Land­kreis­ver­wal­tung in Betrieb ging. „Heu­te haben wir ganz­heit­li­che Arbeits­plät­ze, an denen schnel­le und direk­te Kom­mu­ni­ka­ti­on zur Selbst­ver­ständ­lich­keit gewor­den ist“, sagt Man­fred Schil­ling – und ergänzt: „Das ist eine Ent­wick­lung, die wir nie für mög­lich gehal­ten hät­ten. Aber sie ist gut.“

In der Zeit sei­nes Ruhe­stan­des wird es Man­fred Schil­ling bestimmt nicht lang­wei­lig wer­den: Der 63-Jäh­ri­ge ist ger­ne drau­ßen in der Natur unter­wegs, lei­den­schaft­li­cher Ski­fah­rer und treu­er Fan des HSC 2000 Coburg.

Mit sei­nem Nach­fol­ger im Amt ver­bin­den Man­fred Schil­ling eini­ge beruf­li­che Par­al­le­len: Chri­sti­an Kern wird zum Start des neu­en Jah­res offi­zi­ell den Posten des Käm­me­rers über­neh­men. Auch er war zuletzt als Auf­ga­ben­be­reichs­lei­ter für die kom­mu­na­le Abfall­wirt­schaft im Land­kreis Coburg verantwortlich.