E‑MOBILITÄT IM FOKUS

Was ist dran am Elek­tro­au­to und wel­che Vor­tei­le bie­tet es für Mensch und Umwelt? Wie weit reicht der Akku tat­säch­lich, und lässt sich die Bat­te­rie recy­celn? Die Elek­tro­mo­bi­li­tät hat in den letz­ten Jah­ren an Bedeu­tung gewon­nen und wirft vie­le Fra­gen wie die­se auf. Um Mythen zu beleuch­ten und Denk­an­stö­ße zu geben, hat das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses die Wan­der­aus­stel­lung E‑Mobilität Bay­ern in das Land­rats­amt, Nägels­bach­stra­ße 1, geholt. Noch bis Ende Sep­tem­ber 2023 gewährt die­se einen neu­tra­len Ein­blick in die Welt der Mobilität.

ZUKUNFT DER FORT­BE­WE­GUNG FÜR JUNG UND ALT ERKLÄRT

Die Aus­stel­lung prä­sen­tiert den aktu­el­len Stand der Elek­tro­mo­bi­li­täts­tech­no­lo­gie und rich­tet sich an Men­schen jeden Alters. Sie­ben Modu­le ver­an­schau­li­chen die Prin­zi­pi­en und Poten­zia­le der Elek­tro­mo­bi­li­tät, die zum Nach­den­ken anre­gen. Von Daten und Fak­ten zur Tech­nik bis hin zu Bat­te­rie­la­dung und Recy­cling: Jedes Modul beleuch­tet Details und Hin­ter­grün­de von elek­trisch betrie­be­nen Fahr­zeu­gen in ver­schie­de­nen All­tags­si­tua­tio­nen aus der Per­spek­ti­ve der Nut­zen­den. Besu­che­rin­nen und Besu­cher sind dazu ein­ge­la­den, aktiv mit zu rätseln.

Land­rat Alex­an­der Tritt­hart freut sich, dass die Aus­stel­lung im Rah­men der Euro­päi­schen Mobi­li­täts­wo­che im Land­rast­amt zu Gast ist: „Elek­tro­fahr­zeu­ge spie­len eine immer grö­ße­re Rol­le in unse­rer Gesell­schaft, und es ist ent­schei­dend, die Vor­tei­le und Her­aus­for­de­run­gen die­ser Tech­no­lo­gie zu ver­ste­hen. Die Wan­der­aus­stel­lung zur Elek­tro­mo­bi­li­tät bie­tet span­nen­de Ein­blicke und zeigt, wie sich die Zukunft der Mobi­li­tät gestal­tet. Ich lade alle herz­lich ein, die­se Aus­stel­lung zu besu­chen und sich selbst ein Bild von den Mög­lich­kei­ten der Elek­tro­mo­bi­li­tät zu machen.“

Der Zutritt zur Aus­stel­lung ist wäh­rend der regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten im klei­nen Mul­ti­funk­ti­ons­raum des Land­rats­am­tes kosten­frei mög­lich. Besich­ti­gungs­zei­ten sind von Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 12 Uhr sowie diens­tags von 14 bis 16 Uhr und don­ners­tags von 14 bis 18 Uhr.