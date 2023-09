Das Künst­ler­sym­po­si­on des Bun­des frän­ki­scher Künst­ler fin­det heu­er bereits zum 14. Mal in Kulm­bach statt. In impo­san­ten Räum­lich­kei­ten, der Gro­ßen Hof­stu­be der Plas­sen­burg, wird unter ande­rem Kunst „haut­nah erleb­bar“! Initia­to­rin die­ses renom­mier­ten Sym­po­si­ons war die dama­li­ge Vor­sit­zen­de und heu­ti­ge Ehren­prä­si­den­tin des Bun­des frän­ki­scher Künst­ler Ange­li­ka Kand­ler Seegy aus Nürnberg.

Sech­zehn bil­den­de Künst­ler haben sich in die­sem Jahr zu dem Sym­po­si­on zusam­men­ge­fun­den, um mit­ein­an­der zu arbei­ten, sich gegen­sei­tig zu inspi­rie­ren und um Erfah­run­gen auszutauschen.

Das Beson­de­re am Kunst­sym­po­si­on des Bun­des frän­ki­scher Künst­ler: Gäste kön­nen in der Zeit vom 16. Sep­tem­ber bis zum 21. Sep­tem­ber 2023 jeweils von 15 bis 17:30 Uhr den Künst­lern in einem „offe­nen Ate­lier“ über die Schul­ter schau­en und sich im Gespräch Tipps und Anre­gun­gen aus erster Hand holen.

In einer klei­nen Aus­stel­lung wer­den die im Rah­men des Sym­po­si­ons ent­stan­de­nen Wer­ke, ergänzt um wei­te­re mit­ge­brach­te Bil­der, inter­es­sier­ten Besu­chern gezeigt. Die Aus­stel­lung wird am 23. Sep­tem­ber 2023 um 11:15 Uhr in der Gro­ßen Hof­stu­be der Plas­sen­burg eröff­net. Sie läuft bis zum 21. Okto­ber 2023 und ist täg­lich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Die teil­neh­men­den Künst­le­rin­nen und Künst­ler stam­men vor­wie­gend aus Ober­fran­ken und Mit­tel­fran­ken. Neben dem festen Stamm der „Sym­po­si­ons­fa­mi­lie“ sind auch eini­ge neue Künst­ler und Künst­le­rin­nen aus den Berei­chen Male­rei, Gra­fik und Pla­stik vertreten.

Aus Stadt und Land­kreis Kulm­bach kom­men bzw. es wer­den ihre Wer­ke prä­sen­tiert: Mari­on Koty­ba, Sabi­ne Hone, Hel­ga Hop­fe sowie Han­ne­lo­re Koch-Kah­ler. Auch aus Bay­reuth sind etli­che Künst­le­rin­nen ver­tre­ten: Annick Ser­vant, Anne Fre­ter, Chri­stel Goll­ner sowie Bri­git­te Böh­ler. Aus Mit­tel­fran­ken rei­sen an: Fer­di­nand Oppl, Ange­li­ka Kand­ler Seegy, Hans-Die­ter Jandt sowie Moni­ka Schwei­zer und Uhr Buley. Klaus Klein kommt aus Bin­gen am Rhein, Car­sten Thom aus Plau­en und Her­bert Kret­schmer aus Aich­ach bei Augsburg.