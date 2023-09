Rund 240 Läu­fe­rin­nen und Läu­fer gin­gen am ver­gan­ge­nen Sams­tag beim Motor-Nüt­zel Fun Lauf an den Start – und das trotz schweiß­trei­ben­der Tem­pe­ra­tu­ren von an die 30 Grad. Auch Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann ließ es sich nicht neh­men, bei dem belieb­ten Sport­event vor Ort zu sein: Er eröff­ne­te zusam­men mit Motor-Nüt­zel Geschäfts­füh­rer Ralf Beck den 10-Kilo­me­ter-Lauf und begrüß­te Teil­neh­mer sowie Zuschau­er. Bei dem Bene­fi­ze­vent kamen in die­sem Jahr ins­ge­samt 1.500 Euro an Spen­den zusam­men. Über das Geld freu­en sich Fami­lie Wahl aus Him­mel­kron und ihr schwer­be­hin­der­ter Sohn Erik.

Orga­ni­siert wur­de der Lauf erneut von Johan­nes Gericke, Mit­ver­kau­fen­der Ver­kaufs­lei­ter Volks­wa­gen Zen­trum Kulm­bach. „Auch wenn wir mitt­ler­wei­le viel Rou­ti­ne gewon­nen haben, so ist jeder Fun Lauf etwas ganz Beson­de­res. Und natür­lich fie­bern wir bei jedem Start mit und freu­en uns über die groß­ar­ti­gen sport­li­chen Lei­stun­gen, die hier gezeigt wer­den.“ Gericke und sein Team konn­ten auch in die­sem Jahr auf viel Unter­stüt­zung bau­en. So trug die SGB Stadt­stein­ach tat­kräf­tig zum Gelin­gen des Events bei – ange­fan­gen von der Zeit­mes­sung über die Aus­wer­tung bis hin zur Sie­ger­eh­rung. Ein gro­ßer Dank ging auch an die ehren­amt­li­chen Hel­fer von Rotem Kreuz und THW, den Kreis­ju­gend­ring mit dem Spiel­mo­bil sowie an die Kulm­ba­cher Braue­rei und den Kiwa­nis Club. Letz­te­re bei­den küm­mer­ten sich eben­so um das leib­li­che Wohl wie Mario Rein­hardt vom „Kau­ern­bur­ger Schlös­s­la Stadl und Catering“.