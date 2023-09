Bayerische Demenzwoche mit Kinoprojekt in Coburg

Unter ande­rem mit Kino­pro­jekt im Cobur­ger „Uto­po­lis“ betei­ligt sich das Demenz-Netz­werk Coburg an der zum vier­ten Mal statt­fin­den­den baye­ri­schen Demenzwo­che. Dabei ist am Frei­tag, 22. Sep­tem­ber 2023, um 16.15 Uhr im Saal 9 des Cobur­ger Kinos der Film „Dia­gno­se Demenz – Ein Schrecken ohne Gespenst“ in Koope­ra­ti­on mit der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken zu sehen.

Der Film dau­ert 102 Minu­ten, im Anschluss dar­an wird die Fami­lie Rog­gen­ho­fer – um die es im Film geht – von 18 bis 19 Uhr zum per­sön­li­chen Gespräch für die Zuschau­er zur Ver­fü­gung ste­hen und dabei auch von ihren eige­nen Erleb­nis­sen berich­ten. „Es waren mit die inten­siv­sten und schön­sten Jah­re unse­res Lebens!“, sagt Gün­ter Rog­gen­ho­fer, der die Doku­men­ta­ti­on gemein­sam mit Anna Dal­ler und Tho­mas Bogner pro­du­ziert hat.

Gün­ter Rog­gen­ho­fer wei­ter: „Wenn man aus tief­ster Über­zeu­gung die­se Wor­te wählt, um die gemein­sa­me Zeit der Demenz der eige­nen Mut­ter zu beschrei­ben, reicht es nicht aus, nur dar­über zu reden, oder es auf Papier zu brin­gen. Um es wirk­lich ver­ste­hen zu kön­nen, wie sich aus einer Schock­dia­gno­se eine so wun­der­ba­re Geschich­te ent­wickeln konn­te, muss man ent­we­der dabei gewe­sen sein oder die Mög­lich­keit haben, die ori­gi­na­len Bil­der und Vide­os zuse­hen. Daher haben wir uns ent­schlos­sen, die­se – nie für die Öffent­lich­keit gedach­ten – Pri­vat­auf­nah­men in einem Film zu verarbeiten.“

Im Rah­men­pro­gramm zur Film­vor­füh­rung gibt es zahl­rei­che wei­te­re Angebote:

- Par­al­lel zur Film­ver­an­stal­tung wird eine Betreu­ungs­grup­pe ange­bo­ten, um pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen die Teil­nah­me zu ermög­li­chen. Um die Orga­ni­sa­ti­on küm­mert sich die AWO-Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, des­halb ist eine Anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 09561/7053812 unbe­dingt erfor­der­lich. Die Betreu­ung fin­det direkt im Kino­ge­bäu­de statt.

– Die Dia­ko­nie­sta­ti­on Weit­rams­dorf-Seß­lach ist mit einem Info­stand rund um Pfle­ge und Betreu­ung im Vor­raum des Kino­saals vertreten.

– Die Initia­ti­ve „Ver­giss­mein­nicht – demenz­freund­li­che Stadt Coburg“ bie­tet einen Info­stand zusam­men mit der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge an im Foy­er des Kinos.

– Der neu auf­ge­leg­te des Demenzweg­wei­sers für die Stadt und den Land­kreis Coburg ist eben­falls erhältlich.

Eine Über­sicht über sämt­li­che Ver­an­stal­tun­gen anläss­lich der Baye­ri­schen Demenzwo­che fin­den Sie auf der Home­page des Land­krei­ses Coburg unter https://www.landkreis-coburg.de/3515–0‑Bayerische-Demenzwoche-Jede-Menge-Veranstaltungen-im-Coburger-Land.html