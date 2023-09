Gut bera­ten bei Demenz

Jedes Jahr am 21. Sep­tem­ber wird mit dem Welt­alz­hei­mer­tag inter­na­tio­nal und öffent­lich auf die Situa­ti­on von Men­schen mit Demenz und ihren Ange­hö­ri­gen auf­merk­sam gemacht. Denn Demenz ist schon lan­ge kei­ne „Pri­vat­sa­che“ mehr: Immer mehr Men­schen sind betrof­fen, und es gibt viel­fäl­ti­ge Hil­fen und Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te, die Betrof­fe­ne und Ange­hö­ri­ge in Anspruch neh­men können.

Auch die Demenz­in­itia­ti­ve für Stadt und Land­kreis Bam­berg nutzt die Gele­gen­heit, um über die Ange­bo­te in Stadt und Land­kreis Bam­berg zu infor­mie­ren und Fra­gen zu beant­wor­ten. Am Infor­ma­ti­ons­stand im Erd­ge­schoss des Ertl-Zen­trums steht sie mit ihren Koope­ra­ti­ons­part­nern am Sams­tag, 23. Sep­tem­ber 2023, von 10 bis 15 Uhr für Infor­ma­tio­nen und Gesprä­che zum The­ma Demenz zu Ihrer Verfügung.

Natür­lich kann man sich dort auch den regio­na­len „Weg­wei­ser Demenz“ kosten­los mit­neh­men und sich über eine Rei­he wei­te­rer spe­zi­el­ler Ange­bo­te ein Bild machen. Beglei­tend wird die Wan­der­aus­stel­lung „Blitz­licht ins Land des Ver­ges­sens“ gezeigt. Mit Fotos, die bei einem Jugend­fo­to­wett­be­werb ent­stan­den sind, führt die Aus­stel­lung ein­fühl­sam und pla­stisch in die beson­de­ren Bedürf­nis­se und Her­aus­for­de­run­gen von Men­schen mit Demenz ein.

Die Ver­an­stal­ter freu­en sich auf vie­le Besu­che­rin­nen und Besu­cher, getreu dem Mot­to der Demenz­in­itia­ti­ve: „…weil Demenz uns alle angeht!“

Am Info-Stand erwar­ten Sie neben der Demenz­in­itia­ti­ve die Alz­hei­mer Gesell­schaft Bam­berg e.V., der „Pfle­ge­stütz­punkt Stadt und Land­kreis Bam­berg“ und die „Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Oberfranken“.