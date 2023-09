Die­se bei­den Ter­mi­ne waren in den Kalen­dern rot mar­kiert: Am Frei­tag, 8. Sep­tem­ber 2023, tra­fen sich neun neue Schul­lei­te­rin­nen und Schul­lei­ter vor dem gemein­sa­men Start ins Schul­jahr in der Theu­er­stadt – in den Räu­men der „Staat­li­chen Schul­äm­ter im Land­kreis und in der Stadt Bam­berg“. Am Mon­tag, 11. Sep­tem­ber 2023, war­te­te dann ein beson­de­res Ereig­nis auf 44 Lehr­amts­an­wär­te­rin­nen und ‑anwär­ter in der Regi­on. Sie wur­den im Spie­gel­saal der Har­mo­nie offi­zi­ell für den Schul­dienst vereidigt.

„Ihre Ver­ei­di­gung fin­det an einem beson­de­ren Ort statt – dem Spie­gel­saal der Har­mo­nie. Hier tagt die Voll­sit­zung des Stadt­ra­tes, und im Jahr 1919 ent­stand in der Har­mo­nie die erste demo­kra­ti­sche Ver­fas­sung des Frei­staa­tes Bay­ern“, sag­te Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp gleich zu Beginn sei­ner Rede. Damit wuss­ten die 44 Lehr­amts­an­wär­te­rin­nen und ‑anwär­ter an Grund- und Mit­tel­schu­len auch gleich, dass sie sich in beson­de­ren Räu­men zu einem beson­de­ren Anlass befin­den, näm­lich Ihrer Ver­ei­di­gung. Der stell­ver­tre­ten­de Land­rat, Bru­no Kell­ner, freu­te sich über die gro­ße Anzahl der Nach­wuchs­lehr­kräf­te und beton­te, wie wich­tig deren Rol­le sei, um die Kin­der in den Schu­len zu begleiten.

Dies tun die neu­en Schul­lei­te­rin­nen und Schul­lei­ter sowie deren Stell­ver­tre­te­rin­nen und Stell­ver­tre­ter im Land­kreis bereits seit vie­len Jah­ren. Für die ins­ge­samt neun Lehr­kräf­te beginnt das aktu­el­le Schul­jahr mit einem Auf­stieg in die Posi­ti­on als Rek­to­rin bzw. Rek­tor oder Kon­rek­to­rin bzw. Kon­rek­tor. In der Stadt Bam­berg gab es die­ses Jahr kei­nen Wech­sel an den Spit­zen der Grund und Mittelschulen.

Das Team der „Staat­li­chen Schul­äm­ter im Land­kreis und in der Stadt Bam­berg“ gra­tu­lier­te den neu­en Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen herz­lich und wünsch­te allen Lehr­amts­an­wär­te­rin­nen und ‑anwär­tern einen guten Start ins Berufsleben.