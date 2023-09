BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend geriet eine grö­ße­re Per­so­nen­grup­pe in einer Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten in Streit. Das Resul­tat waren meh­re­re Ver­letz­te und ein Groß­ein­satz der Poli­zei. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg. Um kurz vor 21 Uhr mel­de­ten Mit­ar­bei­ter der Secu­ri­ty eine Schlä­ge­rei zwi­schen zahl­rei­chen Bewoh­nern der Ein­rich­tung. Zudem hat­ten sich inner­halb kür­ze­ster Zeit über 100 Schau­lu­sti­ge auf dem Are­al ver­sam­melt. Zahl­rei­che Kräf­te der Poli­zei Bam­berg-Stadt sowie umlie­gen­der Dienst­stel­len beru­hig­ten die Lage vor Ort. Sie erhiel­ten zudem Unter­stüt­zung aus den Poli­zei­prä­si­di­en Mit­tel­fran­ken und Unter­fran­ken. Letzt­end­lich regi­strier­ten sie sie­ben Ver­letz­te, davon muss­ten sich vier Per­so­nen mit dem Ret­tungs­dienst zur ärzt­li­chen Behand­lung in Kran­ken­häu­ser bege­ben. Die­se erlit­ten blu­ti­ge Kopf­wun­den. Die ver­blie­be­nen drei Ver­letz­ten erlit­ten Schürf­wun­den und konn­ten in der Unter­kunft blei­ben. Außer­dem stell­ten die Beam­ten gefah­ren­ab­weh­rend zahl­rei­che Besen­stie­le und Eisen­stan­gen sicher. Die Hin­ter­grün­de der Aus­ein­an­der­set­zung sind noch unklar. Die Poli­zei war bis in die Frei­tag­mor­gen­stun­den mit vie­len Kräf­ten vor Ort, um ein erneu­tes Auf­flam­men des Kon­flik­tes zu ver­hin­dern. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen wegen Land­frie­dens­bruch über­nom­men. Aktu­ell kommt es in die­sem Zusam­men­hang erneut zu einem Groß­ein­satz der Poli­zei, da eine Grup­pe von etwa 40 Per­so­nen sich unbe­rech­tigt Zutritt zu der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft ver­schaf­fen möch­te. Die Poli­zei Bam­berg-Stadt und benach­bar­te Kräf­te sowie mit­tel­frän­ki­sche und unter­frän­ki­sche Beam­te sind in den Ein­satz ein­ge­bun­den und füh­ren ent­spre­chen­de Per­so­nen­kon­trol­len rund um die Ein­rich­tung durch (Stand 11.55 Uhr).