Das Lie­bes- und Ehe­spiel ver­läuft nicht sel­ten wie ein Brett‑, Kar­ten- oder Wür­fel­spiel mit raf­fi­nier­ten Spiel­zü­gen, zeit­wei­li­gen Bünd­nis­sen, gehei­men Abspra­chen und viel Gewin­ner- Men­ta­li­tät, um den geliebt-gehass­ten Geg­ner zu über­töl­peln. Der Zufall spielt natür­lich auch eine Rol­le, die ent­lar­vend und grau­sam sein kann. Wer sich für beson­ders unwi­der­steh­lich, char­mant, gewitzt und gebil­det hält, steht dann plötz­lich ganz klein­laut da. Der pol­ni­sche Komö­di­en-Autor des Stückes „Mann und Frau“, Alex­an­der Fre­dro (1793–1876), hat sich dazu eine ein­fa­che, aber raf­fi­nier­te Per­so­nen-Kon­stel­la­ti­on aus­ge­dacht – mehr soll an die­ser Stel­le nicht ver­ra­ten wer­den. Das sar­ka­sti­sche Sit­ten­ge­mäl­de der pol­ni­schen Ober­schicht des 19. Jahr­hun­derts, sprüht vor Witz und Sati­re und ist auf unse­re Zeit und unser Schicke­ria-Geha­be mühe­los über­trag­bar. Der Frän­ki­sche Thea­ter­som­mer hat es als „Mensch-Ärge­re-Dich-Nicht-Sing­spiel“ insze­niert mit Chan­son-Tex­ten von Duke Mey­er und Rolf Böhm. Letz­te­rer hat auch die Musik dazu geschrie­ben. Vor­stel­lungs­be­ginn am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber 2023, ist um 20 Uhr im Innen­hof der Kai­ser­pfalz, Ein­lass eine hal­be Stun­de vor Vorstellungsbeginn.

Das komö­di­an­ti­sche und stimm­star­ke Ensem­ble mit Sibyl­le Man­tau, Cari­na Polesch­in­ski, Chri­sti­an Kal­ten­häu­ßer und Linus v. Auf­seß setzt die­se Vor­la­ge mit fan­ta­sie­vol­len Kostü­men von Edi­na Thern und unter der Regie von Jan Burd­in­ski mit viel Tem­pe­ra­ment und Spiel­freu­de in Szene.

Tickets im VVK (24 Euro, ermä­ßigt 21 Euro) gibt es online unter forch​heim​.reser​vix​.de oder bei allen ange­schlos­se­nen Reser­vix Vor­ver­kaufs­stel­len (in Forch­heim z. B. bei Lot­to- und Ticket­shop Kef­fer­stein in der Horn­schuch­al­lee 21) und an der Abend­kas­se (26 Euro). Kin­der bis zwölf Jah­re zah­len sie­ben Euro.

Ermä­ßi­gun­gen für Schüler:innen, Aus­zu­bil­den­de, Stu­die­ren­de, Schwer­be­hin­der­te. Schwer­be­hin­der­te mit Begleit­per­son kön­nen ihre Beglei­tung kosten­los mit­neh­men. Um vor­he­ri­ge Anmel­dung unter 09191–714476 oder kulturamt@​forchheim.​de wird unbe­dingt gebeten.

Ver­an­stal­ter: Kul­tur­amt Stadt Forchheim