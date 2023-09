Kulm­bach. Im Rah­men der Schul­weg­über­wa­chung wur­de am Don­ners­tag zur Mit­tags­zeit in der Blai­cher Stra­ße auf Höhe Schu­le und Kin­der­gar­ten eine Geschwin­dig­keits­mes­sung mit der Laser­pi­sto­le durch­ge­führt. Die Beam­ten der Poli­zei Kulm­bach woll­ten ihren Augen nicht trau­en, als ein Leicht­kraft­rad mit 79 km/​h gemes­sen wur­de. In der Blai­cher Stra­ße gilt dort, wie im Bereich der ande­ren Schu­len auch, eine Geschwin­dig­keits­be­schrän­kung von 30 km/​h. Dem Fah­rer aus dem Land­kreis Kulm­bach, der in weni­gen Tagen sei­nen 18. Geburts­tag fei­ert, droht nun ein Buß­geld in Höhe von 400 Euro, 2 Punk­te in Flens­burg, ein Monat Fahr­ver­bot und eine Ver­län­ge­rung sei­ner Pro­be­zeit. In den ein­ein­halb Stun­den vor Ort muss­ten sechs Fahr­zeug­füh­rer bean­stan­det werden.

In die­sem Zusam­men­hang wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass die Schu­le wie­der begon­nen hat und vie­le Schü­ler, dar­un­ter auch etli­che ABC-Schüt­zen, auf dem Weg zur Schu­le zu Fuß unter­wegs sind. Um auf die Sicher­heit der Klein­sten gera­de in den ersten Schul­wo­chen hin­zu­wei­sen, sind der­zeit Beam­te der Poli­zei Kulm­bach in den Mor­gen­stun­den an ver­schie­de­nen Schu­len von Stadt und Land­kreis Kulm­bach vor Ort. Neben der prä­ven­ti­ven Arbeit wird auch im Rah­men von Geschwin­dig­keits­mes­sun­gen auf die Bedeut­sam­keit der Vor­sicht im Stra­ßen­ver­kehr hin­ge­wie­sen. Die Sicher­heit der Kin­der und die Sen­si­bi­li­sie­rung der moto­ri­sier­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer haben dabei ober­ste Priorität.

Gera­de die Jüng­sten im Stra­ßen­ver­kehr, wel­che beson­ders vor Schu­len und Kin­der­gär­ten unter­wegs sind, bedür­fen unse­re beson­de­re Rücksicht.