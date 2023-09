Zum „Welt­tag der Pati­en­ten­si­cher­heit“ fin­det am Sonn­tag im Kli­ni­kum Forch­heim- Frän­ki­sche Schweiz ein bun­ter Infor­ma­ti­ons­tag mit zahl­rei­chen Akti­ons­stän­den und Fach­vor­trä­gen statt.

Unter dem Mot­to „Mach Dich stark! Mehr Sicher­heit für und mit Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten“ wird der „Welt­tag der Pati­en­ten­si­cher­heit“ am Sonn­tag im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz gefei­ert. Mit dem bun­ten Akti­ons­tag will das Kli­ni­kum die Stim­me der Pati­en­ten in der Regi­on stär­ken. „Die Rol­le der Pati­en­ten nimmt in der moder­nen Gesund­heits­ver­sor­gung immer wei­ter zu. Wir wol­len mit dem Akti­ons­tag in Forch­heim am kom­men­den Sonn­tag­nach­mit­tag von 14 bis 18 Uhr das Wis­sen der Pati­en­ten und damit deren Stim­me gezielt stär­ken“, sagt San­dra Roth, Pati­en­ten­für­spre­che­rin am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz.

„Die Besu­cher erwar­tet ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm mit zahl­rei­chen Info- und Akti­ons­stän­den“, kün­digt Roth im Vor­feld des Welt­ta­ges an. „Ich freue mich beson­ders auf die span­nen­den Vor­trä­ge über the­ra­peu­ti­sches Rei­ten und wich­ti­ge Fra­gen rund um die Pati­en­ten­ver­fü­gung“, erklärt Roth wei­ter. Clau­dia Kiß­mehl, die bekann­te Reit­the­ra­peu­tin vom Rei­ter­hof „Pega­sus“ in Paut­z­feld, spricht um 14.30 Uhr über den posi­ti­ven Ein­fluss des Rei­tens auf Kör­per und Geist. Sieg­lin­de Graf Koor­di­na­to­rin des Pal­lia­tiv- und Hos­piz­dien­stes der Cari­tas Forch­heim, refe­riert um 15.30 Uhr über wich­ti­ge Vor­sor­ge­the­men für den medi­zi­ni­schen Ernst­fall rund um Fra­gen der Pati­en­ten­ver­fü­gung und Vor­sor­ge­voll­macht. „Ein Schick­sals­schlag kommt immer uner­war­tet und kann lei­der wirk­lich jeden tref­fen“, sagt Roth und betont, dass die bei­den Refe­ren­tin­nen bewusst Zeit für indi­vi­du­el­le Fra­gen mit­brin­gen würden.

Der­weil sind im gro­ßen Foy­er des Kli­ni­kums zahl­rei­che Akti­ons- und Infor­ma­ti­ons­stän­de von 14 bis 18 Uhr auf­ge­baut. „In unse­rer schö­nen Ein­gangs­hal­le des Kli­ni­kums Forch­heim kön­nen sich die Besu­cher bei­spiels­wei­se mit Hil­fe eines Alters­si­mu­la­ti­ons­an­zu­ges wie Oma und Opa füh­len oder an der Hygie­ne-Black-Box testen, wie wich­tig rich­ti­ges Hän­de­wa­schen ist“, berich­tet Roth wei­ter. Pfle­ge­pro­fis des Kli­ni­kums zei­gen den Besu­chern, wie Pati­en­ten daheim rich­tig Blut­druck mes­sen kön­nen, ohne die Wer­te zu ver­fäl­schen. „Selbst­ver­ständ­lich kön­nen die Besu­cher auch gleich vor Ort den eige­nen Blut­druck mes­sen las­sen“, sagt Roth. Der neue Besuchs­dienst am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz sei eben­falls beim Welt­tag der Pati­en­ten­si­cher­heit ver­tre­ten „Unse­re ehren­amt­li­chen Zeit­schen­ker infor­mie­ren alle Besu­cher ger­ne am Sonn­tag über ihre wert­vol­le Arbeit“, freut sich Roth und bedankt sich bei den zahl­rei­chen Hel­fern für die Unter­stüt­zung des „Welt­ta­ges der Pati­en­ten­si­cher­heit“ am 17. Sep­tem­ber 2023 im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz. Pünkt­lich zum Son­nen­un­ter­gang erwar­tet die Besu­cher noch ein wei­te­res High­light. „Am Abend wird unser Kli­ni­kum Forch­heim in oran­ges Licht getaucht“, freut sich Roth und erklärt, dass Oran­ge von der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on zur Far­be der Pati­en­ten­si­cher­heit gewählt gewor­den ist.