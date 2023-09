„Ja zum Nein“: So wer­den Kin­der stark

Zwei­ter Prä­ven­ti­ons­tag am Sams­tag, 30. Sep­tem­ber 2023, von 11 bis 15 Uhr an der Kon­zert- und Kongresshalle

Kin­der stär­ken und schüt­zen: Das ist das Ziel des zwei­ten Prä­ven­ti­ons­tags „Ja zum Nein!“ in Bam­berg. Am Sams­tag, 30. Sep­tem­ber 2023, von 11 bis 15 Uhr sind jun­ge Men­schen zwi­schen fünf und zwölf Jah­ren sowie ihre Eltern zu die­ser breit gefä­cher­ten Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ein­ge­la­den. Sie fin­det bei frei­em Ein­tritt im Außen­be­reich und Foy­er der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le Bam­berg statt.

Bei Spiel und Spaß sol­len Kin­der ler­nen, Gren­zen zu set­zen, „Nein“ zu sagen und sich Hil­fe zu holen. Schirm­herr ist wie bei der ersten Ver­an­stal­tung im April der Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent der Stadt Bam­berg, Jonas Glü­sen­kamp. „Die Kin­der und ihre Eltern kön­nen vie­le Hel­fer­or­ga­ni­sa­tio­nen wie zum Bei­spiel das Jugend­amt, den Wei­ßen Ring, die Cari­tas, SKF, Feu­er­wehr und Poli­zei ken­nen­ler­nen – inmit­ten eines tol­len Spie­le­pro­gramms“, betont Gabrie­le Kepic, die Lei­te­rin des Bereichs Sozia­les bei der Stadt Bamberg.

Vor Ort lie­fern Stän­de und Ange­bo­te unter ande­rem von der guten Fee, des Wei­ßen Rings, der Cari­tas, von Donum Vitae, von SKF, dem Stadt­ju­gend­ring, von pro fami­lia, der Erzie­hungs­be­ra­tung und von Dirk Bay­er vie­le Infor­ma­tio­nen. Es gibt Gewinn­spie­le, das Spiel­mo­bil, einen Cre­pes-Stand, ein Kaf­fee-Fahr­rad und ande­re Attrak­tio­nen für Eltern und Kin­der. Neben der Feu­er­wehr sind auch Strei­fen­wa­gen mit uni­for­mier­ten Poli­zei­be­am­ten vor Ort. So kann sich der Nach­wuchs mit den Sicher­heits­kräf­ten direkt ver­traut machen und Hemm­schwel­len abbauen.

Das fach­lich qua­li­fi­zier­te Kin­der­thea­ter Cha­peau Claque ver­mit­telt um 11.30 Uhr bei einem inter­ak­ti­ven Pup­pen­spiel, wie Kin­der sich in schwie­ri­gen Situa­tio­nen ver­hal­ten kön­nen, und dass es gute und schlech­te Geheim­nis­se gibt. Eike Ochs von Cha­peau Claque erklärt: „Mit unse­rem Pup­pen­thea­ter wol­len wir Mäd­chen und Jun­gen ermu­ti­gen, ihre Gefüh­le und Bedürf­nis­se selbst­be­wusst zu ver­tre­ten und zu ler­nen, Gren­zen zu set­zen.“ Ein neu­er Schwer­punkt ist das The­ma „Mob­bing und Medi­en“, das der erfah­re­ne Thea­ter­päd­ago­ge Dirk Bay­er um 12.30 Uhr in dem Thea­ter­stück „Kras­ses Zeug“ auf­grei­fen wird.

Der Lei­ter der Bam­ber­ger Außen­stel­le des Wei­ßen Rings, Micha­el Düt­horn, packt wie schon im Früh­jahr ger­ne wie­der mit an und weiß aus eige­ner Erfah­rung, wie wich­tig Hil­fe gera­de in schwie­ri­gen Situa­tio­nen ist: „Kin­der müs­sen wis­sen, was ihre Rech­te sind, wann sie Auto­ri­täts­per­so­nen wider­spre­chen dür­fen und wie sie Hil­fe suchen kön­nen.“ Der Lei­ten­de Ober­staats­an­walt Bern­hard Lieb freut sich über die vie­len Unter­stüt­zer an die­sem Tag und betont im Namen der Staats­an­walt­schaft Bam­berg als Initia­to­rin: „Prä­ven­ti­on und Kin­der gehen uns alle an!“