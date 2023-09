Regio­nal­bus­li­nie 254 betroffen

Wegen der all­jähr­li­chen Kirch­weih kommt es von Don­ners­tag, 14. Sep­tem­ber bis Diens­tag, 19. Sep­tem­ber 2023 zu Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen. Wäh­rend die­ser Zeit kann die Regio­nal­bus­li­nie 254 eini­ge Hal­te­stel­len nicht wie gewohnt anfah­ren. Die Hal­te­stel­le „Möh­ren­dorf – Mit­te“ wird in die „Fran­ken­stra­ße“ ver­legt. Die Hal­te­stel­le in der „Erlan­ger Stra­ße“ muss ent­fal­len. Eine Ersatz­hal­te­stel­le wird in der „Klein­see­ba­cher Stra­ße“ Höhe Ein­zel­han­del REWE-Markt eingerichtet.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zur Sper­rung und Umlei­tung sind auf der Home­page der Gemein­de Möh­ren­dorf im aktu­el­len Amts­blatt unter fol­gen­dem Link verfügbar:

https://​www​.moeh​ren​dorf​.de/​f​i​l​e​a​d​m​i​n​/​D​a​t​e​i​e​n​/​A​m​t​s​b​l​a​e​t​t​e​r​/​2​0​2​3​/​A​m​t​s​b​l​a​t​t​_​2​0​2​3​-​0​9​_​S​e​p​t​e​m​b​e​r​.​pdf