Junge Union Burgebrach sorgt für Schulweg-Sicherheit

Das neue Schul­jahr beginnt und somit sind wie­der ver­mehrt Schü­ler zu Fuß unterwegs.

Der JU Bur­ge­brach ist die Sicher­heit der Schü­ler ein gro­ßes Anlie­gen. Des­halb war es für die JU selbst­ver­ständ­lich, die Pla­ka­te „Obacht Kin­der“, gespon­sert von Radio Bam­berg, aufzuhängen.

So wur­den Die­se in Bur­ge­brach und den Orts­tei­len, gut sicht­bar für Auto­fah­rer, in einer Vor­abend-Akti­on ange­bracht, um den Kraft­ver­kehr zu sen­si­bi­li­sie­ren. Die Ju appe­liert aber, grund­sätz­lich vor­raus­schau­end und ange­passt zu fah­ren, schließ­lich ist vor Allem an Bus­hal­te­stel­len ganz­jäh­rig viel Fuß­ver­kehr zu erwar­ten. Der Anfang ist zumin­dest gemacht!

Die JU Bur­ge­brach wünscht allen Schü­lern einen erfolg­rei­chen Start ins neue Jahr !