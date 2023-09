Der Bund für Umwelt- und Natur­schutz, Kreis­grup­pe Forch­heim, lädt am Sams­tag, dem 16.9.2023, zu einer ca. 2‑stündigen Radl­tour bei Eggols­heim ein. Zusam­men mit Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten für die Land­tags- und Bezirks­tags­wah­len in Bay­ern wer­den umwelt­re­le­van­te The­men wie das Natur­schutz­ge­biet Auen­land­schaft Büg, der geplan­te LKW-Park­platz an der A73, die Ama­zon-Erwei­te­rung erra­delt und die Posi­ti­on der zukünf­ti­gen Volks­ver­tre­ter erfragt.

Treff­punkt ist der Pend­ler­park­platz am Tier­heim Forch­heim um 10:00h. Gegen 12:00h besteht die Mög­lich­keit einer gemüt­li­chen Ein­kehr in einem der loka­len Keller.