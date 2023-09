UMLEI­TUNG DER LINI­EN 289 RICH­TUNG WALD­KRAN­KEN­HAUS UND N28 WEGEN FAHR­BAHN­DECKEN­ERNEUE­RUNG IN DER HAUPT- UND BAY­REU­THER STRAßE

Die Haupt- und Bay­reu­ther Stra­ße bekom­men eine neue Fahr­bahn­decke. Des­halb sind die bei­den Stra­ßen zwi­schen Mar­tin-Luther-Platz und Haag­stra­ße ab Diens­tag, 12. Sep­tem­ber 2023 bis Frei­tag, 6. Okto­ber 2023 gesperrt. Die Bus­li­ni­en 289 in Rich­tung Wald­kran­ken­haus und Night­Li­ner N28 fah­ren in die­ser Zeit eine Umlei­tungs­strecke über Pfarr­stra­ße, Bai­er­s­dor­fer Stra­ße und Bay­reu­ther Stra­ße zur Hal­te­stel­le Essen­ba­cher Brücke und umge­kehrt. Die Hal­te­stel­len Haag­stra­ße kön­nen nicht bedient wer­den. Als Ersatz die­nen die Hal­te­stel­len Mar­tin-Luther-Platz, Essen­ba­cher Brücke und Essen­ba­cher Straße.

UMLEI­TUNG DER LINIE 286 RICH­TUNG MAX-PLANCK-STRA­ßE WEGEN BAU­AR­BEI­TEN AN DEN HAL­TE­STEL­LEN KOLDESTRAßE

Wegen des bar­rie­re­frei­en Umbaus der Hal­te­stel­len Kol­de­stra­ße wird die Stint­zing­stra­ße zwi­schen Kol­de- und Nürn­ber­ger Stra­ße ab Diens­tag, 12. Sep­tem­ber bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 3. Novem­ber 2023 zur Ein­bahn­stra­ße Rich­tung Osten. Die Linie 286 in Rich­tung Max-Planck-Stra­ße fährt in die­ser Zeit ab der Hal­te­stel­le Sie­mens-Sta­di­on eine Umlei­tungs­strecke über Nürn­ber­ger Stra­ße, Emil-Kränz­lein-Stra­ße und Karl-Zucker-Stra­ße. Die Hal­te­stel­len Stint­zing­stra­ße und Kol­de­stra­ße kön­nen nicht bedient wer­den. Als Ersatz die­nen die Hal­te­stel­len Stint­zing­stra­ße der Lini­en 281 und 289 auf der Nürn­ber­ger Stra­ße und die ein­ge­rich­te­te Ersatz­hal­te­stel­le in der Karl-Zucker-Stra­ße vor den Anwe­sen 16–18.

Umlei­tung der Linie 296 Rich­tung Wirt­schafts­schu­le wegen Sper­rung der Anschluss­stel­len Erlan­gen-Bruck und Erlan­gen Zen­trum der A73 Von Diens­tag, 12. Sep­tem­ber bis Frei­tag, 15 Sep­tem­ber sind die Ab- und Auf­fahr­ten der Anschluss­stel­len Bruck und Zen­trum Rich­tung Bam­berg gesperrt. Des­halb fährt die Linie 296 Rich­tung Wirt­schafts­schu­le eine Umlei­tungs­strecke über Paul-Gos­sen‑, Äuße­re Brucker, Mün­che­ner und Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße zur Hal­te­stel­le Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße. Die Hal­te­stel­le Zen­tral­fried­hof auf der Hoch­brücke wird nicht bedient. Als Ersatz dient die Hal­te­stel­le Zen­tral­fried­hof in der Äuße­ren Brucker Straße.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen