Anläss­lich der Baye­ri­schen Demenzwo­che (15. bis 24. Sep­tem­ber 2023) bie­tet der Mal­te­ser Hilfs­dienst am Diens­tag, 19. Sep­tem­ber 2023, von 10 bis 16 Uhr, im Erd­ge­schoss (Markt­platz) des RW21 ein Bera­tungs­an­ge­bot zu sei­nem Besuchs- und Begleit­dienst für Men­schen im Alter und sol­che, die sich ger­ne ehren­amt­lich im Pro­jekt enga­gie­ren möch­ten, in der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth an.

Das vom Bun­des­fa­mi­li­en­mi­ni­ste­ri­um geför­der­te Pro­jekt „Mit­ein­an­der – Für­ein­an­der: Kon­takt und Gemein­schaft im Alter“ schafft Ange­bo­te und Pro­jek­te mit und für Men­schen im Alter. Ziel ist es, der Ein­sam­keit mit Gemein­schaft und gene­ra­ti­ons­über­grei­fen­den Akti­vi­tä­ten zu begeg­nen. Hier­für hat der Mal­te­ser Hilfs­dienst unter ande­rem einen Besuchs- und Begleit­dienst geschaf­fen. Geschul­te Ehren­amt­li­che besu­chen Senio­ren und Senio­rin­nen zu Hau­se, in der Regel wöchent­lich ein bis zwei Stun­den. Sie haben ein offe­nes Ohr und gehen mit Ein­füh­lungs­ver­mö­gen auf die per­sön­li­che Lebens­si­tua­ti­on der besuch­ten Men­schen ein. Das Pro­jekt wur­de sowohl sei­tens der Ehren­amt­li­chen, als auch sei­tens der Senio­ren und Senio­rin­nen mit gro­ßem Enthu­si­as­mus angenommen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Baye­ri­schen Demenzwo­che fin­den Inter­es­sier­te online unter https://​www​.demenzwo​che​.bay​ern​.de