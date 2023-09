Bad Staf­fel­stein – A73: Ein Gesamt­scha­den in Höhe von 9500 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall am Don­ners­tag­vor­mit­tag in der Anschluss­stel­le Bad Staf­fel­stein Kur­zen­trum der A73. Gegen 06:35 Uhr befuhr ein 36-Jäh­ri­ger mit sei­nem schwar­zen Audi die A 73 in Fahrt­rich­tung Bam­berg. Hier fuhr er an der Anschluss­stel­le Bad Staf­fel­stein Kur­zen­trum von der Auto­bahn ab. Im dor­ti­gen Kur­ven­be­reich kam ihm schließ­lich ein bis­lang unbe­kann­ter sil­ber­ner Pkw ent­ge­gen. Die­ser kam leicht über die dor­ti­ge durch­ge­zo­ge­ne Linie auf die Fahr­bahn­sei­te des Audi­fah­rers. Um einen Zusam­men­stoß mit dem sil­ber­nen Pkw zu ver­mei­den, wich er nach rechts aus und kol­li­dier­te mit Leit­plan­ke. Bei­de Betei­lig­ten fuh­ren im Anschluss wei­ter ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den geküm­mert zu haben. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg, Neu­stadter Str. 1, 96450 Coburg, Tel. 09561/645–210 zu melden.