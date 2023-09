Die Anlauf­stel­le Pfle­ge und die Mobi­le Senio­ren­be­ra­tung sind am Mon­tag, 18. Sep­tem­ber 2023, von 14 bis 16 Uhr, und am Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber 2023, von 11 bis 13 Uhr, im Rah­men der Akti­ons­wo­che Demenz mit dem Biblio­mo­bil der Stadt­bi­blio­thek in der Innen­stadt unter­wegs. Ansprech­part­ne­rin­nen des Senio­ren­am­tes ste­hen vor Ort in der Innen­stadt und auf dem Stadt­parkett allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern für Fra­gen zu The­men des Alters zur Ver­fü­gung. Inter­es­sier­te kön­nen sich kosten­los und neu­tral über die zahl­rei­chen Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te im Bay­reu­ther Hilfs­netz­werk, über geeig­ne­te Infor­ma­tio­nen und Lite­ra­tur sowie über das The­ma Alter, Pfle­ge und Demenz bera­ten las­sen. Das Bera­tungs- und Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot ist in Zusam­men­ar­beit der Stadt­bi­blio­thek mit dem Senio­ren­amt der Stadt entstanden.

Kon­takt:

Rose­ma­rie Ede­rer, Tele­fon 0921 25–1509 – seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de.