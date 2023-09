Bera­tun­gen des ersten vom Bun­des­tag beauf­trag­ten Bür­ger­ra­tes begin­nen Ende September.

Ab 29. Sep­tem­ber bera­ten 160 aus­ge­lo­ste Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus ganz Deutsch­land im Auf­trag des Deut­schen Bun­des­ta­ges das The­ma Ernäh­rung. Auch zwei Ein­woh­ner aus Erlan­gen wur­den für den Bür­ger­rat „Ernäh­rung im Wan­del: Zwi­schen Pri­vat­an­ge­le­gen­heit und staat­li­chen Auf­ga­ben“ in einem Zufalls­ver­fah­ren ausgelost.

Der Deut­sche Bun­des­tag hat­te am 10. Mai die Ein­set­zung die­ses Bür­ger­ra­tes beschlos­sen. Die Teil­neh­men­den des Bür­ger­ra­tes sind aus allen Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­nern ab 16 Jah­ren nach dem Zufalls­prin­zip bestimmt wor­den. In einem ersten Schritt wur­den 19.327 Per­so­nen zur Teil­nah­me am Bür­ger­rat ein­ge­la­den, deren Adres­sen zufäl­lig aus den Daten der Mel­de­äm­ter von 82 aus­ge­lo­sten Gemein­den ermit­telt wor­den waren. Dar­un­ter waren auch 357 Ein­woh­ner aus Erlan­gen. Alle Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner hat­ten im Rah­men der Zufalls­aus­wahl die glei­che Chan­ce, eine sol­che Ein­la­dung zu erhalten.

In einem zwei­ten Schritt hat­te ein Com­pu­ter-Algo­rith­mus aus allen posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen der Ein­ge­la­de­nen 1.000 mög­li­che Zusam­men­set­zun­gen eines Bür­ger­ra­tes ermit­telt, die hin­sicht­lich der im Ein­set­zungs­be­schluss des Deut­schen Bun­des­tags fest­ge­leg­ten Kri­te­ri­en die Bevöl­ke­rung in Deutsch­land soweit wie mög­lich abbil­den. Die Kri­te­ri­en sind: Her­kunft nach Bun­des­land und Gemein­de­grö­ße, Geschlecht, Alter und Bil­dungs­stand. Außer­dem wur­de abge­fragt, ob die Teil­neh­mer sich mit Fleisch, vege­ta­risch und vegan ernäh­ren. Aus den 1.000 mög­li­chen Zusam­men­set­zun­gen hat Bun­des­tags­prä­si­den­tin Bär­bel Bas am 21. Juli 2023 einen Bür­ger­rat gezogen.

Die Mit­glie­der des Bür­ger­rats „Ernäh­rung im Wan­del“ wer­den in drei Prä­senz­sit­zun­gen in Ber­lin und wei­te­ren sechs Online-Sit­zun­gen dar­über bera­ten, was die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Ernäh­rungs­po­li­tik vom Staat erwar­ten. Wo soll er aktiv wer­den und wo nicht? Was soll der Staat ermög­li­chen oder erleich­tern? In Zusam­men­ar­beit mit einem wis­sen­schaft­li­chen Begleit­gre­mi­um wer­den Fach­leu­te zu den ein­zel­nen Unter­the­men ein­ge­la­den. So sol­len die unter­schied­li­chen Stand­punk­te zum The­ma Ernäh­rung ver­deut­licht und die Fra­gen der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer beant­wor­tet wer­den können.

Die Gesprächs­run­den des Bür­ger­ra­tes fin­den in Klein­grup­pen statt und wer­den pro­fes­sio­nell mode­riert. So kom­men gezielt auch die sonst lei­sen Stim­men zu Wort. Auch Exkur­sio­nen etwa zu Bau­ern­hö­fen und Lebens­mit­tel­her­stel­lern ste­hen auf dem Pro­gramm. Außer­dem ist ein Aus­tausch mit Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten geplant.

Der Bür­ger­rat legt dem Bun­des­tag bis zum 29. Febru­ar 2024 sei­ne Hand­lungs­emp­feh­lun­gen in Form eines Bür­ger­gut­ach­tens vor. Die­ses Gut­ach­ten wird dann im Ple­num des Bun­des­ta­ges und in den ent­spre­chen­den Aus­schüs­sen behan­delt, um über eine mög­li­che Umset­zung der Emp­feh­lun­gen zu beraten.