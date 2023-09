Tag der offe­nen Tür im Bam­ber­ger Living Lab Demenz

23. Sep­tem­ber 2023, 9 – 15 Uhr

Hain­stra­ße 10, 96047 Bam­berg (Hin­ter­ge­bäu­de)

Das Bam­ber­ger Living Lab Demenz (Bam­LiD) lädt im Rah­men der Baye­ri­schen Demenzwo­che zum Tag der offe­nen Tür ein. Prof. Dr. Miri­am Kunz von der Uni­ver­si­tät Augs­burg und Prof. Dr. Ste­fan Lau­ten­ba­cher von der Uni­ver­si­tät Bam­berg infor­mie­ren in klei­nen Grup­pen über Ver­hal­tens­pro­ble­me wie Unru­he, moto­ri­sche Stö­run­gen, Aggres­si­vi­tät, Antrie­b­lo­sig­keit oder Schmerz, die oft mit Demenz ein­her­ge­hen und die All­tags­fä­hig­keit stö­ren kön­nen. Im Zuge der Ver­an­stal­tung wird auch erläu­tert, was das Bam­LiD zur Unter­su­chung die­ser Pro­ble­me lei­sten kann, zudem wer­den kur­ze Füh­run­gen durch das Labor ange­bo­ten. Bit­te mel­den Sie sich per E‑Mail für eine Zeit zwi­schen 9.00 bis 15.00 Uhr über stefan.​lautenbacher@​uni-​bamberg.​de an. Die Ver­an­stal­ter geben zeit­nah Rück­mel­dung mit einem Terminvorschlag.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​b​a​m​l​i​d​/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​s​c​h​n​u​p​p​e​r​n​-​s​i​e​-​r​e​i​n​-​z​u​-​u​n​s​e​r​e​m​-​t​a​g​-​d​e​r​-​o​f​f​e​n​e​n​-​t​u​er/

The­men­abend Demenz – Neu­es aus Kli­nik, Pfle­ge und Forschung

19. Sep­tem­ber 2023, 18 Uhr

MEAT – Alte Kühl­hal­le, Schlacht­hof­str. 1, 96450 Coburg

Beim The­men­abend Demenz, den die Hoch­schu­le Coburg ver­an­stal­tet, wird der Fokus dar­auf gerich­tet, wie demen­zi­el­le Erkran­kun­gen dia­gno­sti­ziert und behan­delt wer­den und wie man ihrer Ent­ste­hung vor­beu­gen kann. Außer­dem wird es Infor­ma­tio­nen zu Anlauf­stel­len für Betrof­fe­ne und Ange­hö­ri­ge in Coburg geben. Der Abend ist an Betrof­fe­ne, Betreu­en­de und Inter­es­sier­te gerich­tet und wird mit Ein­blicken in die Ent­wick­lung neu­er The­ra­pie­op­tio­nen abge­run­det. Bei der Ver­an­stal­tung, die im Rah­men des The­men­jahrs Gesund­heit der Tech­no­lo­gie­Al­li­anz­Ober­fran­ken (TAO) statt­fin­det, wird auch Prof. Dr. Ste­fan Lau­ten­ba­cher von der Uni­ver­si­tät Bam­berg einen Vor­trag hal­ten. Im Anschluss besteht die Mög­lich­keit zu offe­nem Aus­tausch mit den Referent*innen bei Geträn­ken und Häppchen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.tao​-ober​fran​ken​.de/​t​h​e​m​e​n​j​a​h​r​-​2​0​2​3​-​g​e​s​u​n​d​h​eit

Niz­äa (325) – Kon­zil der Öku­me­ne? Die Rezep­ti­on der „Gro­ßen Syn­ode“ in Geschich­te und Gegenwart

25. – 26. Sep­tem­ber 2023

Hör­saal U2/01.33, An der Uni­ver­si­tät 2, 96047 Bamberg

Das erste Öku­me­ni­sche Kon­zil von Niz­äa von 325 stellt eine Beson­der­heit in der Kir­chen­ge­schich­te dar. Wäh­rend die Bekennt­nis­se und Syn­oden vor Beginn des 4. Jahr­hun­derts zumeist ört­li­chen oder eher pro­vin­zi­el­len Cha­rak­ter besa­ßen, war die Syn­ode von Niz­äa eine von Kai­ser Kon­stan­tin ein­be­ru­fe­ne Gesamt­syn­ode von Bischö­fen des Römi­schen Rei­ches. Im Fokus des Sym­po­si­ons, das vom Lehr­stuhl für Kir­chen­ge­schich­te und Pat­ro­lo­gie der Uni­ver­si­tät Bam­berg in Zusam­men­ar­beit mit der For­schungs­stel­le Christ­li­cher Ori­ent an der Katho­li­schen Uni­ver­si­tät Eich­stätt und der Gesell­schaft für Kon­zi­li­en­ge­schichts­for­schung e.V. ver­an­stal­tet wird, steht ins­be­son­de­re die Rezep­ti­on und Wir­kungs­ge­schich­te die­ses Kon­zils. Die Teil­nah­me an den Vor­trä­gen ist kosten­frei. Aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den ist eine vor­he­ri­ge Anmel­dung mög­lichst bis zum 20. Sep­tem­ber 2023 erwünscht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​g​p​a​t​r​/​n​i​c​a​ea/

Gesund­heit – Umwelt – Gesell­schaft: Umwelt- und Gesund­heits­so­zio­lo­gie im Gespräch

5. – 6. Okto­ber 2023

Raum MG2/00.10, Mar­kus­stra­ße 8a, 96047 Bamberg

Aktu­el­le Kri­sen wie die Coro­na-Pan­de­mie und der Kli­ma­wan­del zei­gen, wie sehr unse­re Gesund­heit von einer intak­ten Umwelt abhängt. Aber wäh­rend Gesell­schaf­ten beim aku­ten direk­ten Gesund­heits­schutz ins­ge­samt erfolg­reich agie­ren, sind sie bis­her nicht in der Lage, die erfor­der­li­chen Maß­nah­men zum Schutz des Öko­sy­stems und damit der lang­fri­sti­gen eige­nen Gesund­heit umzu­set­zen. Die Deut­sche Gesell­schaft für Sozio­lo­gie (DGS) möch­te im Rah­men ihrer Herbst­ta­gung die­sem Pro­blem auf den Grund gehen und Per­spek­ti­ven für For­schung und Poli­tik ent­wickeln. Den Höhe­punkt bil­den die Key­note-Vor­trä­ge von Prof. Dr. Andre­as Diek­mann von der Uni­ver­si­tät Leip­zig und der ETH Zürich und Prof. Dr. Clau­dia Horn­berg von der Uni­ver­si­tät Bie­le­feld. Die Teil­nah­me ist kosten­los, um Anmel­dung bis zum 15. Sep­tem­ber 2023 wird gebeten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​s​o​z​u​n​g​l​e​i​c​h​h​e​i​t​/​d​g​s​-​t​a​g​u​n​g​-​o​k​t​o​b​e​r​-​2​0​23/