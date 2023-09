Der VCD, Ver­kehrs­club Deutsch­land, der Ver­kehrs­club für Umwelt­be­wuss­te, hat kürz­lich wie­der sei­nen Info­Treff abge­hal­ten. Wegen der Urlaubs­zeit und eines tech­ni­schen Pro­blems fand die Ver­an­stal­tung aller­dings in sehr klei­nem Rah­men statt

Haupt­ge­sprächs­punkt war der ÖPNV. Immer­hin konn­te kon­sta­tiert wer­den, dass die Bit­te an die Bevöl­ke­rung, Kri­tik (und Lob) am ÖPNV los­zu­wer­den, bereits Erfolg hat­te. Man­che die­ser Hin­wei­se konn­ten auch an die betei­lig­ten Ver­kehrs­un­ter­neh­men wei­ter­ge­ge­ben wer­den, teil­wei­se mit Erfolg. Die­se Akti­on wird wei­ter­ge­führt. Der VCD bit­tet alle Bus- und Bahn­be­nut­ze­rIn­nen um Mel­dung (ins­be­son­de­re von Ärger­nis­sen): vcd@hoernlein‑r.de.

Der VCD hat­te bereits in der Ver­gan­gen­heit eine zen­tra­le Echt­zeit-Anzei­ge aller jeweils erreich­ba­ren ÖPNV-Ver­bin­dun­gen (Zug und Bus) an zen­tra­len Hal­te­stel­len gefor­dert, dies aller­dings bis­lang ohne Erfolg. Der VCD bleibt dran.

Ange­spro­chen wur­de auch die Mög­lich­keit, eige­ne Aktio­nen zu den The­men „Umwelt und Ver­kehr“ zu pla­nen bzw. sich an ent­spre­chen­den Aktio­nen befreun­de­ter Orga­ni­sa­ti­on zu betei­li­gen (z.B. „Par­king Day von Forch­heim for Future“).

Ter­mi­ne

Ins­be­son­de­re wur­de bespro­chen, die Akti­on „Kli­ma­streik“ der „Fry­days for Future“ zu unter­stüt­zen. Der VCD ruft des­halb zum Besuch die­ser Demon­stra­ti­on auf, die in Forch­heim am Frei­tag, den 15. Sep­tem­ber 2023 um 14 Uhr beim Le-Per­reux-Park (Stadt­park bei der Rit­ter-von-Trait­teur-Schu­le) startet.

ÖPNV, Fuß­gän­ger­si­tua­ti­on, Rad­fah­ren in FO Stadt und Land(und alle son­sti­gen The­men, die die Teil­neh­mer ein­brin­gen wol­len) wer­den beim näch­sten VCD-Info­Treff am Mitt­woch, 27.09.2023, 19.00 unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff [1] wei­ter bespro­chen und ver­tieft wer­den. Bit­te mer­ken Sie sich den Ter­min vor! Eine zusätz­li­che Ein­la­dung erfolgt vor­aus­sicht­lich nicht.

Der VCD-Info­Treff fin­det immer am letz­ten Mitt­woch eines jeden Monats um 19.00 Uhr statt, immer auch im Inter­net unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff. Bit­te mer­ken Sie sich des­halb auch die näch­sten Ter­mi­ne vor: 31.10., 29.11., 27.12.2023. Zwi­schen­ter­mi­ne jeder­zeit nach Abspra­che mög­lich: Tel. 09191/736–112 (hilfs­wei­se über 111) Mail: vcd@hoernlein‑r.de