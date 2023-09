Fünf Absol­ven­ten schlie­ßen erfolg­reich ab und wer­den ausgezeichnet.

„Ihr könnt stolz sein auf das, was Ihr in den letz­ten zwei Wochen erar­bei­tet habt. Ich bin sehr beein­druckt von den Ergeb­nis­sen und mit wel­chem Enga­ge­ment Ihr die­se heu­te prä­sen­tiert habt“, zeigt sich der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Hel­mut Fischer begei­stert. Im Pro­gramm der letz­ten zwei Wochen waren Theo­rie­in­hal­te und Pro­jekt­ar­beit an den bei­den Zukunfts­the­men „Nach­hal­tig­keit“ und „Digi­ta­li­sie­rung“ eng mit­ein­an­der ver­knüpft. Die Teil­neh­mer wähl­ten eigen­stän­dig ein Pro­jekt, wel­ches Sie aus­ar­bei­te­ten und schließ­lich auch präsentierten.

„Bei klas­si­schen Sum­mer Schools an Uni­ver­si­tä­ten beschäf­ti­gen sich meist sehr vie­le Teil­neh­mer mit glo­ba­len The­men. Die Sum­mer School im Land­kreis Lich­ten­fels hin­ge­gen, legt den Fokus dar­auf die­se The­men auf loka­ler Ebe­ne zu betrach­ten, die Her­aus­for­de­run­gen bzw. Chan­cen der The­ma­tik im Land­kreis aus­zu­lo­ten und mög­li­che Pro­jek­te anzu­sto­ßen.“, erklärt Pro­fes­sor Dr. Dr. Alex­an­der Brink, einer der Coa­ches von der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Inha­ber des Lehr­stuhls Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­ethik im Pro­gramm Phi­lo­so­phy & Eco­no­mics bei der Abschluss­ver­an­stal­tung der Sum­mer School am Donnerstag.

Begon­nen hat­te die zwei­ten Sum­mer School in die­sem Jahr am ver­gan­ge­nen Diens­tag mit einer Vor­stel­lungs­run­de, der Pro­jekt­aus­wahl und einer Ein­füh­rung in Pro­jekt­ma­nage­ment. Zudem erhiel­ten die Teil­neh­mer eine Füh­rung im Mach­bar des FADZ, wel­ches sich als Anlauf­stel­le für digi­ta­le Zukunfts­tech­no­lo­gien ver­steht, bei der die Sum­mer School statt­fand. Dort erhiel­ten die Teil­neh­mer auch erste Berüh­rungs­punk­te in dem von Nach­hal­tig­keit gepräg­ten The­ma Addi­ti­ve Fertigung.

In den fol­gen­den Tagen wid­men­den sich die Teil­neh­mer dem The­ma Nach­hal­tig­keit mit den 17 Nach­hal­tig­keits­zie­len der UN, den sog. SDG‘s.

Außer­dem gab es noch eine wei­te­re Theo­rie­ein­heit zum The­ma Digi­ta­li­sie­rung im Dienst der Nach­hal­tig­keit durch den Coach Dr. Frank Essel­mann. Hier­bei konn­ten die Teil­neh­mer einen Ein­blick in den Zusam­men­hang von Daten, Algo­rith­men, Ener­gie und Ethik erhal­ten. Das Zusatz­mo­dul Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung und Berufs­ori­en­tie­rung beschäf­tig­te sich auf locke­re Wei­se mit den Fra­gen „Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich?“. An den Nach­mit­ta­gen wur­de der Fokus auf die Pro­jekt­ar­beit gelegt bei der die Teil­neh­mer durch die Coa­ches Leon­hard Hen­ke, Tim Wink­ler und die Kli­ma­schutz­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Anika Lei­mei­ster, unter­stützt wurden.

Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gne „Klicks fürs Kli­ma- Unser Bei­trag, unse­re Zukunft“

Die Teil­neh­mer lie­ßen sich vom Pro­jekt: „Digi­ta­ler Früh­jahrs­putz“, ein Pro­jekt­vor­schlag der BAUR-Grup­pe, die die­ses Pro­jekt bereits im eige­nen Unter­neh­men erfolg­reich durch­ge­führt hat, inspi­rie­ren. Zunächst recher­chier­ten die Teil­neh­mer Zah­len, Daten und Fak­ten um die größ­ten Hebel zu iden­ti­fi­zie­ren. Es stell­te sich her­aus, dass 4% der welt­wei­ten Emis­sio­nen durch Digi­ta­li­sie­rung ver­ur­sacht wer­den. Der Anteil der welt­wei­ten CO 2 -Emis­sio­nen, wel­cher nur durch Strea­ming ver­ur­sacht wird, ist 1%. Um die­sen Anteil zu kom­pen­sie­ren, müss­ten jähr­lich 38 Mil­li­ar­den Bäu­me gepflanzt wer­den. Im Ver­gleich dazu: der jet­zi­ge Baum­be­stand in Deutsch­land beträgt 90 Mil­li­ar­den Bäu­me. Kom­pen­sa­ti­on ist dem­nach kei­ne Lösung. Statt­des­sen soll­te man den Kon­sum nach­hal­tig gestal­ten. Die Idee war also, die Nut­zer für die The­ma­tik durch eine Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gne mit dem Titel: „Klicks fürs Kli­ma – Unser Bei­trag, unse­re Zukunft“ zu sen­si­bi­li­sie­ren. Das Logo für die Kam­pa­gne wur­de sogar von einer krea­ti­ven Teil­neh­me­rin designt.

Die Teil­neh­mer ent­schie­den sich zunächst, die jün­ge­re Gene­ra­ti­on für die The­ma­tik sen­si­bi­li­sie­ren zu wol­len. Daher ent­wickel­ten sie einen Rollup, eine Art Schau­ta­fel für Schu­len. Der Rollup gibt ein­fa­che Tipps, wie man Daten­vo­lu­men, Spei­cher­platz und Akku spa­ren kann. Dadurch wird Ener­gie ein­ge­spart und somit kön­nen Emis­sio­nen ver­mie­den wer­den. Auch die Medi­en­scouts an den Schu­len sol­len hel­fen die Infor­ma­tio­nen zu verbreiten.

Die Teil­neh­mer gaben wei­te­re Emp­feh­lun­gen, so sol­len in Zukunft mög­lichst alle Nut­zer mit digi­ta­len End­ge­rät erreicht wer­den, z.B. über die Web­site des Land­krei­ses oder ande­rer öffent­li­cher Insti­tu­tio­nen, über Fly­er oder über eine Social Media Kampagne

Am letz­ten Tag, dem Don­ners­tag­nach­mit­tag, prä­sen­tier­ten die Sum­mer School Teil­neh­mer schließ­lich ihre Ergeb­nis­se sowie den erstell­ten Rollup einer Run­de aus Ver­tre­tern des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels, der Umwelt­sta­ti­on Lich­ten­fels sowie dem FADZ.

„Wir freu­en uns, dass die zwei­te Sum­mer School in die­sem Jahr in unse­ren Räum­lich­kei­ten im Mach­bar in Lich­ten­fels statt­fin­den konn­te. Die Sum­mer School mit Ihrem The­ma Nach­hal­tig­keit und Digi­ta­li­sie­rung war bei uns im FADZ, wel­ches das Mot­to „Die digi­ta­le Zukunft gestal­ten“ trägt, genau rich­tig auf­ge­ho­ben. Ich freue mich über die Initia­ti­ve des Land­kreis Lich­ten­fels und der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, die­ses Ange­bot bereit­zu­stel­len. Und Respekt an die teil­neh­men­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die die Som­mer­fe­ri­en und ihre Frei­zeit nutz­ten, um sich mit Digi­ta­li­sie­rung und Nach­hal­tig­keit zu beschäf­ti­gen“, lies Johan­nes Zeck, Lei­ter des FADZ Zweck­ver­bands wissen.

Johan­na Schle­sin­ger, Teil­neh­me­rin der Sum­mer School, fass­te die letz­ten Tage noch ein­mal zusam­men „Wir haben uns im Team ein coo­les Pro­jekt für den Land­kreis aus­ge­dacht. Das hat echt Spaß gemacht. Und wir haben viel über Nach­hal­tig­keit und Digi­ta­li­sie­rung gelernt.“

Das Team des Land­krei­ses und der Uni Bay­reuth freut sich daher dar­auf, auch näch­stes Jahr wie­der eine Sum­mer School auszurichten.