Drei Tage nach der 2:0‑Niederlage und dem Aus­schei­den im Ach­tel­fi­na­le des Baye­ri­schen Toto-Pokals bei den Würz­bur­ger Kickers gastiert die SpVgg Bay­reuth im Rah­men des 10. Spiel­tags der Regio­nal­li­ga Bay­ern am Frei­tag, 15. Sep­tem­ber, beim TSV Buch­bach. Anstoß in der SMR-Are­na ist um 19 Uhr.

„Das Aus­schei­den aus dem Toto-Pokal tut weh, aber jetzt rich­ten wir den Blick voll auf die Liga“, erklärt SpVgg-Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß. Für das Spiel beim Tabel­len­letz­ten Buch­bach geben Jörg Schmal­fuß und Trai­ner Marek Min­tal uni­so­no einen Sieg als Ziel aus, „um den eige­nen Ansprü­chen gerecht zu wer­den“. Den­noch will man das Team aus Ober­bay­ern nicht unter­schät­zen. Schließ­lich hat Buch­bach auch das Ziel, die bis­he­ri­ge Sai­son­bi­lanz auf­zu­bes­sern und bei der jüng­sten 2:4‑Niederlage bei der zwei­ten Mann­schaft des 1. FC Nürn­berg lagen die Man­nen von Trai­ner Alex Käs bis zur 77. Minu­te mit 2:1 in Füh­rung, ehe dem Team etwas die Luft ausging.

Die per­so­nel­le Situa­ti­on der Alt­stadt bes­sert sich laut Jörg Schmal­fuß all­mäh­lich, Tobi­as Weber wird in Buch­bach auf jeden Fall wie­der dabei sein. Aller Vor­aus­sicht nach wei­ter feh­len wird jedoch Chri­stoph Fen­nin­ger, der nach sei­ner Ver­let­zung immer noch etwas Schwie­rig­kei­ten hat. „Das Feh­len der bei­den Rou­ti­niers Chri­stoph Fen­nin­ger und Jann Geor­ge ist natür­lich schon scha­de, weil bei­de auch Füh­rungs­ar­beit im Team über­neh­men sol­len“, so der Altstadt-Geschäftsführer.

Die der­zei­ti­gen „Eng­li­schen Wochen“ – kom­men­den Diens­tag steht bereits das Nach­hol­spiel beim FC Augs­burg II an und am Frei­tag, 22. Sep­tem­ber, emp­fängt Bay­reuth die zwei­te Ver­tre­tung der SpVgg Greu­ther Fürth – sieht Jörg Schmal­fuß nicht als Pro­blem. Schließ­lich trai­nie­re das Team fast jeden Tag und Wett­kampf­pra­xis sei da posi­tiv. Die näch­sten Spie­le in Buch­bach, bei Augs­burg II, gegen Fürth II und in Bam­berg sind laut Jörg Schmal­fuß alle mach­bar. „Ich will kein offi­zi­el­les Ziel aus­ge­ben, aber mit zehn Punk­ten aus die­sen vier Par­tien könn­ten wir unse­ren Ansprü­chen nahe kom­men und uns im vor­de­ren Feld der Tabel­le fest­set­zen“, so der Geschäfts­füh­rer. Über­le­gun­gen, das für den 22. Sep­tem­ber um 19 Uhr ter­mi­nier­te Heim­spiel gegen Greu­ther Fürth II zu ver­le­gen, da gleich­zei­tig die Bas­ket­bal­ler des BBC Bay­reuth in der Ober­fran­ken­hal­le im BBL-Pokal Erst­li­gist Hei­del­berg emp­fan­gen, gibt es laut Jörg Schmal­fuß nicht. „Alle Vor­be­rei­tun­gen und der Kar­ten­vor­ver­kauf bei uns lau­fen, außer­dem erwar­ten wir ange­sichts der Fan­freund­schaft zahl­rei­che Zuschau­er der Gäste, die am Sams­tag nicht kom­men wür­den, da die Für­ther Zweit­li­ga­pro­fis da ein Heim­spiel haben“.

Der TSV Buch­bach gehört der Regio­nal­li­ga Bay­ern seit deren Grün­dung in der Sai­son 2012/13 an. Für den Markt mit rund 3.200 Ein­woh­ner im Land­kreis Mühl­dorf am Inn ist der Fuß­ball­ver­ein ein ech­tes Aus­hän­ge­schild, Heim­spie­le sind Events für die Ort­schaft und das Umland. In die­ser Sai­son ver­lief der Sai­son­start für Buch­bach schlecht, nach neun Spie­len hat man erst vier Punk­te (ein Heim­sieg gegen Wacker Burg­hau­sen und ein Remis gegen die SpVgg Ans­bach) auf dem Kon­to. Gegen Bay­reuth will man jetzt jedoch eine Trend­wen­de schaf­fen, zumal mit Samed Bahar ein Lei­stungs­trä­ger der ver­gan­ge­nen Sai­son nach nur drei Mona­ten von Türk­gücü Mün­chen nach Buch­bach zurück­ge­kehrt ist.