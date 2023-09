KASEN­DORF, LKR. KULM­BACH. In einer Scheu­ne in Kasen­dorf fand am Mitt­woch­nach­mit­tag eine Frau einen Leich­nam. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur Todes­ur­sa­che aufgenommen.

Am Mitt­woch fand eine 26-Jäh­ri­ge in Kasen­dorf eine Lei­che in ihrer Scheu­ne in Kasen­dorf. Auf­grund des Ver­we­sungs­zu­stan­des des Leich­nams ist die Iden­ti­tät und Her­kunft der ver­stor­be­nen Per­son bis­lang unklar. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat nun die Ermitt­lun­gen zur bis­her unge­klär­ten Todes­ur­sa­che auf­ge­nom­men. Der­zeit gehen die Beam­ten nicht von einer Fremd­ein­wir­kung aus.