„The Sport’s Race to Zero“ ist das The­ma des ersten Sus­tainable Sports Sym­po­si­ums an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Renom­mier­te Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen aus den Fel­dern Sport­öko­lo­gie, Nach­hal­tig­keit im Sport und Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung kom­men zu einem drei­tä­gi­gen Sym­po­si­um an das Bay­reu­ther Zen­trum für Sport­wis­sen­schaft (Bay­S­po) der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Das Sus­tainable Sports Sym­po­si­um fin­det vom 24. bis 26. Sep­tem­ber 2023 statt. Bis zum 17. Sep­tem­ber kön­nen sich Inter­es­sier­te über die Home­page https://​www​.bay​ce​er​.uni​-bay​reuth​.de/​s​u​s​s​p​o​s​y​m​2​0​23/

anmel­den. Tickets für die Ver­an­stal­tung Kosten 120 Euro, für Dok­to­ran­den und Stu­die­ren­de gibt es Son­der­prei­se, Vertreter*innen der Medi­en sind eingeladen.

Dr. Elvi­ra Kron­bich­ler von der Päd­ago­gi­schen Aka­de­mie Salz­burg eröff­net die Ver­an­stal­tung am ersten Ver­an­stal­tungs­tag, 24. Sep­tem­ber, um 18.15 Uhr, mit der Key­note „Sport und Natur – eine ambi­va­len­te Bezie­hung. Von Brand­stif­tern und Feu­er­lö­schern“. Der Vor­trag fin­det im Hör­saal 18 (Gebäu­de Natur­wis­sen­schaf­ten II) statt und kann kosten­frei und ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung besucht werden.

Die Ver­an­stal­tung fin­det in die­sem Jahr zum ersten Mal auf Initia­ti­ve der Denk­fa­brik spor­tainable statt und wird von der Spar­kas­se Bay­reuth, myCli­ma­te und VAU­DE unterstützt.