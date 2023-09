Auch in die­sem Jahr öff­nen Bio-Betrie­be aus der Frän­ki­schen Schweiz ihre Tore und las­sen die Besu­cher hin­ter die Kulis­sen blicken

Den All­tag haut­nah mit­er­le­ben oder bren­nen­de Fra­gen zur Land­wirt­schaft stel­len und dabei hoch­qua­li­ta­ti­ve Bio-Lebens­mit­tel ver­ko­sten – das bie­ten die bay­ern­wei­ten Bio- Erleb­nis­ta­ge. In Zusam­men­ar­beit mit ver­schie­den­sten Bio-Betrie­ben konn­ten unter­schied­li­che Ver­an­stal­tun­gen ange­bo­ten wer­den – eine tol­le Mög­lich­keit den öko­lo­gi­schen Land­bau näher kennenzulernen.

Von Hof zu Hof – Nudeln und Piz­za sel­ber machen

In Koope­ra­ti­on mit dem Feri­en­pro­gramm der ILE „Frän­ki­sche Schweiz Aktiv“ besuch­ten die Öko-Modell­re­gi­on am 03. August mit den teil­neh­men­den Kin­dern zwei Bio-Betriebe.

„Ziel der Wan­de­rung war den Ursprung von Bio-Lebens­mit­tel nach­zu­ge­hen. Kin­der soll­ten erfah­ren, woher Lebens­mit­tel kom­men und die­se auch haut­nah erle­ben, sel­ber machen und pro­bie­ren“, so Juli­us Stint­zing von der Öko-Modell­re­gi­on. Auf dem Bio­kr­eis­hof der Fami­lie Brüt­ting lern­ten die Kin­der, wie aus Mehl und Eiern Nudeln her­ge­stellt wer­den. Mit der neu­en Nudel­ma­schi­ne – die übri­gens über den Ver­fü­gungs­rah­men der Öko-Modell­re­gi­on geför­dert wur­de – demon­strier­te Cäci­lia Brüt­ting den Herstellungsprozess.

Der Din­kel wächst auf den Fel­dern um den Hof, die Eier stam­men von den eige­nen Hüh­nern. Abschlie­ßend konn­ten die fri­schen Nudeln ver­ko­stet wer­den. Wei­ter ging es mit einer klei­nen Wan­de­rung durch die Frän­ki­sche. An der Rie­sen­burg vor­bei, war die Grup­pe dem Ziel nahe: der Bio­hof Bey­er in Engel­hardsberg. Neben Wach­teln, Fleck- und Gelb­vieh hält die Fami­lie beson­de­re Tie­re – Wagyu-Rin­der. Auf dem Hof konn­ten die Kin­der unter­schied­li­che Sta­tio­nen durch­le­ben. Zuerst wur­den Wach­tel­ei­er ein­ge­sam­melt. Die zwei­te Sta­ti­on führ­te in den Stall. Dort erfuhr man eini­ges über die beson­de­re Ras­se der Tie­re. Das Piz­za-Backen an der letz­ten Sta­ti­on run­de­te den Tag ab.

Obst vom Bau­ern – Apfel­ern­te für Groß und Klein

Inmit­ten der Apfel- und Birn­en­ern­te ver­an­stal­te­ten die Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz mit dem Bio­kr­eis­hof der Fami­lie Bau­er (Ober­rüs­sel­bach) am 08. Sep­tem­ber einen Bio-Erleb­nis­tag. Unter dem Mot­to „Apfel­ern­te für Groß und Klein“ hat­te man hier die Mög­lich­keit, den frän­ki­schen Erwerbs­obst­an­bau ken­nen zu ler­nen. Ins­be­son­de­re mit der Hoffüh­rung konn­te Ste­fan Bau­er die Besu­cher mit zahl­rei­chen Infor­ma­tio­nen zum Bio- Obst­bau begei­stern. Für die Klei­nen gab es eine Hüpf­burg und eine Rund­fahrt mit dem Ern­te­wa­gen. Für die Gro­ßen stan­den Ver­kaufs­stän­de benach­bar­ter Betrie­be bereit (Geflü­gel­hof Schu­bert, Rüs­sel­bach). Auch frän­ki­scher Kaf­fee von der Röste­rei Gar­ten- Kaf­fee durf­te pro­biert wer­den. Die ern­te­fri­schen Früch­te wur­den direkt ab Hof verkauft.

Für das leib­li­che Wohl war gesorgt: Es gab regio­na­le Bio-Schman­kerl vom Zebu­hof Gath (Wei­lers­bach).

Kom­men­de Bio-Erleb­nis­ta­ge: Ran­ger­tour nach Mittelehrenbach

Ein­mal die frän­ki­sche Natur genie­ßen und Bio-Betrie­be aus der Regi­on ken­nen­ler­nen? In Zusam­men­ar­beit mit dem Natur­park Frän­ki­sche Schweiz und den Natur­park­hö­fen wird Ende Sep­tem­ber der Bio­hof Schmidt in Mit­te­leh­ren­bach besucht. Durch den Betriebs­be­such sol­len Ein­drücke von einer nach­hal­ti­gen und bio­lo­gi­schen Wirt­schafts­wei­se gewon­nen wer­den. Geführt von den Ran­gern des Natur­parks führt der Weg von der sagen­um­wo­be­nen Moritz­ka­pel­le durch das Tal. Vor­bei an vie­len Obst­flä­chen kommt die Grup­pe in Mit­te­leh­ren­bach an. Dort war­tet auf die Teil­neh­mer eine klei­ne Hoffüh­rung inkl. Kost­pro­be der Obstprodukte.

Ter­min: 28. Sep­tem­ber 2023, ab 16.30 Uhr Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Mög­lich­keit zur Anmel­dung fin­den Sie unter https://​oeko​mo​dell​re​gio​nen​.bay​ern/​f​r​a​e​n​k​i​s​c​h​e​-​s​c​h​w​e​i​z​/​t​e​r​m​i​n​e​/​2​5​4​5​/​b​i​o​-​e​r​l​e​b​n​i​s​t​a​g​-​2​0​2​3​-​r​a​n​g​e​r​-​t​o​u​r​-​n​a​c​h​-​m​i​t​t​e​l​e​h​r​e​n​b​ach