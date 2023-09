SG Neunkirchen beim Fränkische-Schweiz-Marathon

Mit einem star­ken Team trat die SG am Sonn­tag, den 3. Sep­tem­ber beim Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon 2023 an. Von den vier SG-Starter:innen über 10 km erreich­te Johan­nes Lan­dis in der Alters­klas­se M60 mit einer Zeit von 46:53 den 1. Platz, Klaus Ger­horst wur­de in der glei­chen AK Zwei­ter. Ein Dop­pel­sieg der SG!

Von zwei SG-Starter:innen beim Halb­ma­ra­thon erreich­te Svet­la­na Goß­mann mit per­sön­li­cher Best­zeit von 1:45:08 den drit­ten Platz in der W45!

Beim Mara­thon, bei dem es auch um die Ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft ging, star­te­ten drei Damen und vier Her­ren von der SG. Die Damen­mann­schaft mit Ani­ta Johann­sen, Jani­na Schumm und Zsa­nett Czu­sdi-Hack erreich­te Platz 1 in der Team­wer­tung der Frauen.

In der Ein­zel­wer­tung erreich­te Ani­ta Johann­sen mit einer her­vor­ra­gen­den Zeit von 3:43:24 den 3. Gesamt­platz und Jani­na Schumm mit eben­falls her­vor­ra­gen­den 3:50:56 den 4. Gesamt­platz jeweils in der Wer­tung Ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft. Bei­de Zei­ten waren per­sön­li­che Best­lei­stun­gen auf der Marathondistanz!

Ste­fan Back­öfer, Micha­el Kor­zu­schnik und Joa­chim Klein­lein erreich­ten den 3. Platz in der Team­wer­tung der Män­ner und gleich­zei­tig den 1. Platz in der Wer­tung Ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft Mann­schaft. Ste­fan Back­öfer mit 3:55:34 und Micha­el Kor­zu­schnik mit 3:56:35 beleg­ten in der M55 der Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaft Platz 2 und 3 und blie­ben dabei deut­lich unter vier Stun­den. Joa­chim Klein­lein schaff­te mit 3:38:17 in der M60 den 3. Platz in der Wer­tung Ober­frän­ki­sche Meisterschaft.

Höhe­punkt war aber zwei­fel­los der von der gan­zen SG und vie­len Zuschau­ern fre­ne­tisch gefei­er­te Ein­lauf unse­rer „Lauf­le­gen­de“ Alfred Schmitt, der als einer von nur zwei Läu­fern alle bis­he­ri­gen 22 Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thons mit­ge­lau­fen ist. Stil­echt trug er das Ori­gi­nal-T-Shirt des aller­er­sten Laufs. Glück­wunsch Alfred!

Wer Lust hat, mit uns zu trai­nie­ren, ist jeder­zeit will­kom­men. Mehr Infos unter: www​.sport​grup​pe​-neun​kir​chen​.de