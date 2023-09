Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Ein 28-jäh­ri­ger Marok­ka­ner ent­wen­de­te in einem Dro­ge­rie­markt in der Innen­stadt Beklei­dung, sowie eine Lese- und Son­nen­bril­le für 66,- €. Er ver­steck­te das Die­bes­gut unter sei­nem Hosen­bund und trug es offen in den Hän­den aus dem Laden. Als der Mann vom Laden­de­tek­tiv gestellt wur­de, wur­de die­ser am lin­ken Ring­fin­ger ver­letzt. Der Dieb belei­dig­te nun den Laden­de­tek­tiv und die her­bei­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten. Der Dieb wur­de fest­ge­nom­men und im Rah­men eines beschleu­nig­ten Ver­fah­rens dem Ermitt­lungs­rich­ter vorgeführt.

Nach­we­hen der Heinrichskirchweih

Beim Abbau und der Abfahrt der Schau­stel­ler fuhr ein Schau­stel­ler einem Kol­le­gen unweit der Erlö­ser­schu­le beim Ran­gie­ren gegen die noch geöff­ne­te Klap­pe sei­nes Ver­kaufs­stan­des. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich von der Unfallört­lich­keit. Am Ver­kaufs­wa­gen ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1.000,- €.

Das Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug ist bekannt, der Fah­rer muss noch abschlie­ßend ermit­telt wer­den. Den Fah­rer erwar­tet eine Anzei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfallort.

Vier­jäh­ri­ger Bub ausgebüchst

BAM­BERG. Am Diens­tag­nach­mit­tag fiel in der Gau­stadter Haupt­stra­ße einer 30-jäh­ri­gen Gastro­no­min ein Vier­jäh­ri­ger Bub auf.

Der Bub konn­te von der ver­stän­dig­ten Poli­zei­strei­fe zu sei­nen Eltern nach Bisch­berg zurück­ge­bracht wer­den. Die zeig­ten sich über den Besuch der Poli­zei samt ihrem Sohn erstaunt, da eigent­lich der Opa auf den Jun­gen hät­te auf­pas­sen sollen.

Haus­frie­dens­bruch im Klinikum

BAM­BERG. Einem 24-jäh­ri­gen gefiel der Auf­ent­halt im Kli­ni­kum am Bru­der­wald offen­sicht­lich zu gut. Er wur­de bereits vor einer Woche dort erfolg­reich ver­sorgt und behan­delt. Es bestand nun kei­ne medi­zi­ni­sche Not­wen­dig­keit mehr. Der Mann hielt sich immer wie­der erneut unbe­rech­tigt im Bereich des Kli­ni­kums auf, obwohl ihm bereits von der Kli­nik­lei­tung ein Haus­ver­bot erteilt wur­de. Die Poli­zei wur­de nun hin­zu­ge­zo­gen. Der Mann erhält nun eine Anzei­ge wegen Haus­frie­dens­bruch. Bei der Anzei­gen­auf­nah­me belei­dig­te und beschimpf­te der Mann die Beam­ten, was ihm zusätz­li­che Anzei­ge einbrachte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

FRENS­DORF / VOR­RA. Am Diens­tag­vor­mit­tag befuhr ein Lkw-Fah­rer mit sei­nem blau­en MAN die Kreis­stra­ße von Wei­her kom­mend in Rich­tung Vor­ra, als ihm ein wei­ßer Omni­bus ent­ge­gen­kam. Als die Fahr­zeu­ge anein­an­der vor­bei­fuh­ren, kam es zum Zusam­men­stoß. Am blau­en Lkw wur­de der lin­ke Außen­spie­gel, sowie eine Abdeckung eines Feu­er­lö­schers beschä­digt. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 600,- Euro. Der Fah­rer des wei­ßen Omni­bus­ses setz­te anschlie­ßend sei­ne Fahrt unbe­irrt fort, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach zu kom­men. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land erbit­tet Täter­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Kon­trol­len zum Schulbeginn

BAY­REUTH. Zum Schul­be­ginn führ­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth im Stadt­teil St. Johan­nis Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch und muss­ten etli­che Fahr­zeug­füh­rer bean­stan­den. Zudem zogen die Poli­zi­sten dort einen offen­bar unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­den Auto­fah­rer aus dem Verkehr.

Im Zeit­raum von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr führ­ten die Beam­ten Laser­kon­trol­len in der Ere­mi­ta­ge­stra­ße durch. Bei erlaub­ten 30 km/​h erfass­ten die Ein­satz­kräf­te ins­ge­samt sie­ben Fahr­zeug­füh­rer mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit. Zwei Auto­fah­rer kamen mit einem Ver­war­nungs­geld davon, fünf erwar­tet ein Buß­geld. Der schnell­ste war mit 54 km/​h unter­wegs. Er muss sich auf ein Buß­geld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt einstellten.

Gegen 12.30 Uhr fiel ein 22-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto auf, da er im Bereich der Ere­mi­ta­ge­stra­ße eine gesperr­te Stra­ße befuhr. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum fest. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­test bestä­tig­te den ersten Ver­dacht, so dass eine Blut­ent­nah­me not­wen­dig war. Den Mann erwar­tet ein emp­find­li­ches Buß­geld mit einem Fahr­ver­bot und einem Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­such­ter Diebstahl

Eber­mann­stadt. Am spä­ten Abend des 05.09.2023 öff­ne­te ein unbe­kann­ter Täter die unver­sperr­te Fahr­zeug­tü­re eines VW T5 in der Forch­hei­mer Stra­ße, Ecke Lei­nen­gra­ben. Auf der Suche nach Wert­ge­gen­stän­den durch­wühl­te die Per­son das Hand­schuh­fach des auf einem Pri­vat­stell­platz gepark­ten Fahr­zeugs. Da der Täter kei­ne Beu­te auf­fin­den konn­te, ent­fern­te er sich zunächst uner­kannt vom Tat­ort. Im Nach­gang konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass es sich um eine männ­li­che Per­son han­del­te. Wer etwas beob­ach­tet hat und Hin­wei­se zum Täter geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei Ebermannstadt.

Schwer­last­kon­trol­len

Pretz­feld, Grä­fen­berg. Eine Strei­fe der Poli­zei Eber­mann­stadt führ­te am Diens­tag­vor­mit­tag Schwer­last­kon­trol­len durch. In der Pretz­fel­der Tratt­stra­ße hiel­ten die Beam­ten einen 52-jäh­ri­gen Fah­rer, eines offen­sicht­lich über­la­de­nen LKW der Mar­ke MAN, an. Bei der anschlie­ßen­den Ver­wie­gung wur­de ein Gewicht von über 9,2 t fest­ge­stellt, obwohl das zuläs­si­ge Gesamt­ge­wicht ledig­lich bei 7,5 t liegt.

Einen ähn­li­chen Ver­stoß stell­te die Strei­fe eini­ge Zeit spä­ter in der Bay­reu­ther Stra­ße in Grä­fen­berg bei einem 28-jäh­ri­gen Fah­rer eines Mer­ce­des LKW fest. Des­sen Klein­trans­por­ter war mit 28 % erheb­lich überladen.

Bei­den Fahr­zeug­füh­rern wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und es erwar­tet sie nun eine Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag tou­chier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer zwi­schen 14:00 und 19:00 Uhr den Pkw eines 62-Jäh­ri­gen, der in der Kanal­stra­ße geparkt war. Obwohl am schwar­zen Pkw der Mar­ke Audi ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2.000.- EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag tätig­te eine 54-Jäh­ri­ge ihre Bank­ge­schäf­te in einer Bank­fi­lia­le im Stadt­ge­biet. Hier­zu leg­te sie ihre Geld­bör­se neben einem Geld­au­to­ma­ten ab und ließ die­se für eine kur­ze Zeit unbe­ob­ach­tet. Dies nutz­te ein bis­lang Unbe­kann­ter, um das Bar­geld in Höhe von 180.- EUR aus der Geld­bör­se zu ent­wen­den. Die Iden­ti­tät des unbe­kann­ten Täters ist nun Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.

Son­sti­ges

Neun­kir­chen am Brand. Am Diens­tag­abend beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter meh­re­re Ver­kehrs­schil­der ent­lang der Gro­ßen­bu­cher Stra­ße, indem er die­se ver­bog bzw. aus der Ver­an­ke­rung riss. Durch die ver­stän­dig­ten Beam­ten konn­ten wei­ter­hin fünf beschä­dig­te Wahl­pla­ka­te fest­ge­stellt wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 500.- EUR. Zeu­gen, die zwi­schen 21:00 und 22:00 Uhr ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Vor­der­rei­fen aus Fahr­rad gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag, zwi­schen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den Vor­der­rei­fen eines Cube-Fahr­ra­des, wel­ches zu die­ser Zeit am Bahn­hof in Bad Staf­fel­stein abge­stellt war. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Mit Lini­en­bus zusammengestoßen

LICH­TEN­FELS. Zwei Leicht­ver­letz­te und rund 4.200 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag­nach­mit­tag in der Main­au ereig­ne­te. Eine 19-Jäh­ri­ge befuhr mit ihrem Ford den Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring und bog an der Kreu­zung zur Main­au nach links in Rich­tung des Bau­mark­tes ab. Hier­bei über­sah sie einen ent­ge­gen­kom­men­den Lini­en­bus und konn­te trotz Voll­brem­sung eine Kol­li­si­on nicht mehr ver­mei­den. Die 19-Jäh­ri­ge und ihre 18-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­den bei dem Unfall leicht ver­letzt und muss­ten zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels gebracht wer­den. Der Bus­fah­rer sowie sei­ne Fahr­gä­sten blie­ben ersten Erkennt­nis­sen nach unverletzt.