Land­rat Johann Kalb begrüßt neue Azubis

Kurz nach dem Start des Aus­bil­dungs­jahr­gangs 2023/2026 heißt Land­rat Johann Kalb neun neue Aus­zu­bil­den­de offi­zi­ell im Land­rats­amt Bam­berg will­kom­men. Die jun­gen Män­ner und Frau­en wur­den aus 90 Bewer­bun­gen aus­ge­wählt und wer­den nun in den kom­men­den drei Jah­ren den Beruf Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te® in der Fach­rich­tung All­ge­mei­ne Inne­re Ver­wal­tung des Frei­staa­tes Bay­ern und Kom­mu­nal­ver­wal­tung (VFA‑K) erlernen.

Neben guten theo­re­ti­schen Kennt­nis­sen sei­en dabei vor allem ein freund­li­cher Umgang mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern gefragt, so Land­rat Johann Kalb bei sei­ner Begrü­ßung. „Ihr wer­det in den kom­men­den drei Jah­ren vie­le Fach­be­rei­che des Land­rats­am­tes durch­lau­fen. In jedem Ein­zel­nen könnt ihr sowohl prak­ti­sche als auch theo­re­ti­sche Erfah­run­gen und Kennt­nis­se sam­meln, die ihr künf­tig in Eurem Beruf brau­chen könnt.“ Ein wei­te­res Ziel der Aus­bil­dung sei es, die per­sön­li­chen und sozia­len Kom­pe­ten­zen zu erwei­tern und zu ver­tie­fen, so Land­rat Kalb. „Moti­viert, bür­ger­freund­lich und zukunfts­ori­en­tiert – die­se Arbeits­wei­se zeich­net unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter aus. Die jun­gen Nach­wuchs­kräf­te spin­nen die­sen ‚roten Faden’ wei­ter, so dass sich das Land­rats­amt Bam­berg auch künf­tig als moder­nes und kun­den­ori­en­tier­tes Dienst­lei­stungs­un­ter­neh­men prä­sen­tiert.“ Land­rat Johann Kalb wünsch­te den neu­en Aus­zu­bil­den­den alles Gute für die bevor­ste­hen­de Aus­bil­dung und ver­sprach, immer ein offe­nes Ohr für die Anlie­gen der jun­gen Men­schen zu haben.

Das Land­rats­amt Bam­berg stellt jedes Jahr zwi­schen acht und zehn Azu­bis ein. Wer Inter­es­se an einer Aus­bil­dung zum/​zur Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­ten hat, erfährt mehr unter https://​www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​A​u​s​b​i​l​d​u​ng/. Dar­über hin­aus ist das Land­rats­amt Bam­berg auch all­jähr­lich auf vie­len Aus­bil­dungs­mes­se in und um Bam­berg vertreten.

Aktu­el­le Stel­len­a­ge­bo­te wer­den regel­mä­ßig unter https://​www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​S​t​e​l​l​e​n​a​n​g​e​b​o​te/ ver­öf­fent­licht. Zudem gibt es die Mög­lich­keit, sich ganz bequem über den Joblet­ter des Land­krei­ses Bam­berg über Kar­rie­re­chan­cen infor­mie­ren zu lassen.