SPEI­CHERS­DORF, LKR. BAY­REUTH. Am Diens­tag­nach­mit­tag brach eine unbe­kann­te Per­son in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in Spei­chers­dorf ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Diens­tag­nach­mit­tag, gegen 15.30 Uhr, nutz­te ein Ein­bre­cher die gün­sti­ge Gele­gen­heit in der Spei­chers­dor­fer Haupt­stra­ße. In Abwe­sen­heit der Bewoh­ner ver­schaff­te er sich mit Gewalt Zutritt in ein Ein­fa­mi­li­en­haus. Nach­dem er die Kel­ler­tü­re auf­ge­he­belt hat­te, über­rasch­te ihn die Toch­ter der Haus­be­sit­zer. Dar­auf­hin flüch­te­te er, hat­te aber Bar­geld in nied­ri­ger drei­stel­li­ger Höhe gestohlen.

Der Ein­bre­cher konn­te wie folgt beschrie­ben werden:

männ­lich

zir­ka 190 cm groß

schlank

kur­ze Haare

Bart

beklei­det mit einem grü­nen T‑Shirt und blau­er Jeans

laut Zeu­gen­an­ga­ben hat­te der Mann ost­eu­ro­päi­sches Aussehen

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Mit­hil­fe. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 zu melden.