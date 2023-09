Mit der Fer­tig­stel­lung des Kreis­ver­kehrs­plat­zes am Wie­sen­fel­der Orts­ein­gang ist seit kur­zem die Ver­bin­dung zwi­schen Wei­dach und Wie­sen­feld über die Kreis­stra­ße CO 4 wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben. Weil dort aber wei­ter­hin die Arbei­ten für die neue Tras­se der Staats­stra­ße 2205 lau­fen, bleibt der Kom­post­platz bei Wie­sen­feld bis auf wei­te­res gesperrt. Dar­auf weist der Auf­ga­ben­be­reich Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Coburg hin. Der Kom­post­platz wird nach Abschluss von Arbei­ten an der Staats­stra­ße 2205 direkt bei Wie­sen­feld zuerst bau­lich ertüch­tigt und danach wie­der für die Ent­sor­gung von Grün­gut frei­ge­ge­ben. Das wird frü­he­stens Ende Novem­ber der Fall sein. Alter­na­ti­ven zur Grün­gu­t­ent­sor­gung sind die Sam­mel­plät­ze in Elsa, Wohl­bach und in Blu­men­rod. Sam­mel­con­tai­ner ste­hen in den Wert­stoff­hö­fen Ahorn, Dörf­les-Esbach, Lau­ter­tal und Weidach.

