Wolf­gang Buck „Visä­wie“ – Frei­tag, 15.09.2023 – Uhr­zeit 20:00 Uhr – Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Der dia­lek­ti­sche Songkünst­ler, Mund­art-Lyri­ker und Geschich­ten­er­zäh­ler Wolf­gang Buck spielt sein nagel­neu­es Solo­pro­gramm „VISÄ­WIE“. Er bringt Songs von sei­ner gleich­na­mi­gen neu­en CD und auch bereits bekann­te Songs zum Klingen.

„Des lichd visä­wie vom Bohn­hof“ – mit die­ser Orts­an­ga­be zeig­te Wolf­gang Bucks Oma Kuni, dass sie durch­aus Fremd­spra­chen beherrsch­te. Das Pro­gramm VISÄ­WIE ist nach die­ser ver­ein­sa­men­den Coro­na­zeit eine Remi­nis­zenz an die Men­schen gegen­über – an die Nach­ba­rIn­nen, an die Freun­dIn­nen und auch ans lan­ge ver­miss­te Kon­zert­pu­bli­kum. Die Leu­te visä­wie, nach denen man sich mona­te­lang gesehnt hat. Visä­wie, das kön­nen aber auch die Men­schen auf der ande­ren Sei­te einer Gren­ze sein. „Die da drü­ben“ – von denen man zu wenig weiß und des­halb sei­ne Vor­ur­tei­le pflegt. Die Men­schen visä­wie sind so lebens­not­wen­dig, weil einem ohne sie nur das eige­ne Gesicht im Spie­gel bleibt. Nar­ziss­mus ist kei­ne Lösung. Im Gegen­über, im Rüber und Nüber, im Du liegt die Schön­heit, aber auch die Span­nung des Lebens.

Prei­se: 20,50 €, ermä­ßigt 18,50 € | VVK 19,70 €, ermä­ßigt 17,50 € (inkl. VVK- und System­ge­büh­ren) Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 21 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de