08. Sep­tem­ber bis 30. Novem­ber 2023

Im Rah­men der Aus­stel­lung „Lie­be oder Last?! Bau­stel­le Denk­mal“, wirft Rosa Brun­ners Inter­ven­ti­on auf ganz eige­ne Wei­se den Fokus auf das regio­na­le histo­ri­sche Bild­hau­er­ma­te­ri­al San­der Schilf­sand­stein. In direk­ter Nähe zum Dom und somit in Gegen­über­stel­lung zu den bedeu­ten­den Kunst­schät­zen deckt ihre Feld­for­schung den natür­li­chen Zusam­men­hang des Mate­ri­als und wei­te­re, auch neue Qua­li­tä­ten auf. Magi­sche Raum­si­tua­tio­nen, uner­war­te­te Far­ben und Struk­tu­ren, das Zusam­men­spiel von Kul­tur und Natur wer­den sicht­bar, The­men unse­rer Zeit reflektiert.

Die Stein­brü­che, aus denen die­ser ein­zig­ar­ti­ge Stein gewon­nen wird, offen­bar­ten sich Rosa Brun­ner als fas­zi­nie­ren­de Orte von gro­ßer Bedeu­tung – chir­ur­gi­sche Schnit­te in die Ana­to­mie der Zeit­ge­schich­te. In ihrem Kunst­pro­jekt zeigt sie die Iden­ti­tät und Viel­falt die­ser Stein­brü­che auf. Als Lang­zeit­pro­jekt kon­zi­piert, prä­sen­tiert die Aus­stel­lung nun die erste Sta­ti­on, den Stein­bruch Her­manns­berg bei Sand am Main.

Umge­ben von Wald und Wein­ber­gen liegt der Stein­bruch Her­manns­berg male­risch im frän­ki­schen Schicht­stu­fen­land und hat eine jahr­hun­der­te­al­te Geschich­te. Dort wird der San­der Schilf­sand­stein, ein fein- bis mit­tel­kör­ni­ges, oliv­grü­nes Sedi­ment­ge­stein abge­baut und dien­te bereits als Grund­la­ge für Skulp­tu­ren wie den Bam­ber­ger Rei­ter oder das Für­sten­por­tal. Ein her­vor­ra­gen­des Bild­hau­er­ma­te­ri­al, homo­gen und fein­kör­nig – aber auch fra­gil und emp­find­lich gegen Umwelt- und Wit­te­rungs­ein­flüs­se. Heut­zu­ta­ge wird der Abbau nur nach Bedarf durch­ge­führt, wodurch wert­vol­le Natur­räu­me für bedroh­te Pflan­zen und Tie­re wäh­rend der Ruhe­pha­sen entstehen.

Im Zeit­raum von April bis Sep­tem­ber 2022 dien­te der Stein­bruch Her­manns­berg als Labor für Rosa Brun­ner. Sie nahm die Atmo­sphä­re vor Ort in sich auf und hielt die viel­fäl­ti­gen Ein­drücke in Fotos fest, wel­che sie spä­ter ana­ly­sier­te. Die Geheim­nis­se der Bruch­si­tua­tio­nen ver­such­te sie durch Skiz­zen, Abgüs­se, Model­le und eine Per­for­mance zu erfor­schen. Wäh­rend des künst­le­ri­schen Pro­zes­ses fan­den zudem Dia­lo­ge mit Expert:innen statt, die sie begleiteten.

Beson­ders fas­zi­niert zeig­te sich Rosa Brun­ner von den Stein­auf­häu­fun­gen im Abraum, wo Ton­nen schein­bar in der Schwe­be zu balan­cie­ren schei­nen. Die­se fra­gi­len Kipp­punk­te spie­geln für sie das Gefühl unse­rer Zeit wider. Mit ihrer Inter­ven­ti­on in der Aus­stel­lung „Lie­be oder Last?! Bau­stel­le Denk­mal“ lässt Rosa Brun­ner uns auf ein­drucks­vol­le Wei­se in die Welt des San­der Schilf­sand­steins und des­sen Geschich­te eintauchen.

Die Aus­stel­lung ist vom 8. Sep­tem­ber bis 30. Novem­ber 2023 im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg zu sehen. Öff­nungs­zei­ten: Di-So u. fei­er­tags 10–17 Uhr

Zur Per­son:

Rosa Brun­ner arbei­tet seit 40 Jah­ren als frei­schaf­fen­de Bild­haue­rin im eige­nen Ate­lier und Kunst­la­bor. Nach einer Stein­metz­leh­re an der Dom­bau­hüt­te in Bam­berg stu­dier­te sie Bild­haue­rei an der Staat­li­chen Aka­de­mie der Bil­den­den Kün­ste in Stutt­gart und anschlie­ßend Szen­o­gra­phie an der Hoch­schu­le für Film und Fern­se­hen in Pots­dam – Babels­berg. 2017 beglei­te­te sie als Kura­to­rin das Pro­jekt „Kunst­be­geg­nun­gen am Kanal“, wel­ches nach Abschluss in den kom­men­den Jah­ren einen Skulp­tu­ren­weg am Main-Donau-Kanal zwi­schen Bam­berg und Forch­heim erge­ben soll. Als Gewin­ne­rin des Kunst­sti­pen­di­ums Bam­berg 2022 beschäf­tigt sich Rosa Brun­ner mit dem Mate­ri­al Stein als Aus­gangs­punkt eines zeit­ge­nös­si­schen Dis­kur­ses. Der Stein­bruch Her­manns­berg ist die erste Sta­ti­on des Projekts.