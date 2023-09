Eine bren­nen­de Gar­ten­hüt­te in der Hol­län­der­stra­ße hat am gest­ri­gen Diens­tag­mit­tag gegen 11.10 Uhr zu einem Ein­satz für die Abtei­lun­gen Stän­di­ge Wache und St. Geor­gen der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bay­reuth geführt. Aus der Alarm­mel­dung ging bereits her­vor, dass sich das Feu­er in direk­ter Nähe zu einem Wohn­haus befin­den sollte.

Tat­säch­lich stand bei Ein­tref­fen der ersten Kräf­te eine ca. 3x6 m gro­ße Holz­hüt­te in Flammen.

Durch den umge­hen­den Ein­satz von zwei C‑Rohren unter Atem­schutz konn­te es aber inner­halb weni­ger Minu­ten unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Eine unmit­tel­bar angren­zen­de wei­te­re Gar­ten­hüt­te wur­de bereits mit Flam­men beauf­schlagt und beschä­digt, das Wohn­haus blieb glück­li­cher­wei­se unversehrt.

Mit­tels Brech­werk­zeug wur­de das Brand­gut ver­ein­zelt und abge­löscht. Hier­bei kam auch eine Wär­me­bild­ka­me­ra zum Ein­satz. Die letz­ten der 21 ange­rück­ten Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bay­reu­ther Feu­er­wehr rück­ten nach etwa zwei Stun­den wie­der ab. Eben­falls vor Ort waren ein Ret­tungs­wa­gen des BRK Bay­reuth und die Poli­zei. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.