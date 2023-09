Ein neu­er Lebens­ab­schnitt hat begon­nen: 13 Azu­bis und Praktikant*innen haben ihre Aus­bil­dung bei der Stadt Forch­heim in den ver­schie­de­nen Ein­rich­tun­gen und Ämtern der Stadt begon­nen. Forch­heims Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein begrüß­te die Neu­zu­gän­ge und hieß sie herz­lich will­kom­men: „Ich freue mich, Sie auf Ihrem neu­en Weg beglei­ten zu dür­fen und wün­sche Ihnen einen ange­neh­men Start ins Berufs­le­ben. Wir möch­ten Ihnen mit der Berufs­aus­bil­dung in unse­ren Ämtern eine lang­fri­sti­ge Per­spek­ti­ve bei uns bie­ten. und viel Erfolg und Freu­de an der Arbeit in unserer

Stadtverwaltung!

Zu den klas­si­schen Aus­bil­dungs­we­gen in der Stadt­ver­wal­tung gehö­ren die Aus­bil­dungs­be­ru­fe Verwaltungsfachangestellte*r, Verwaltungswirt*in, Dipl.-Verwaltungsfachwirt*in, Fachinformatiker*in, Gärtner*in, Fach­an­ge­stell­te für Bäder­be­trie­be, SEJ-Praktikanten*in, Berufspraktikanten*in. Für alle die­se Berufs­grup­pen hat die Stadt Forch­heim gro­ßen Bedarf an eige­nen Fach­kräf­ten und gibt den Berufs­neu­lin­gen ger­ne die Chan­ce, in der Stadt­ver­wal­tung dau­er­haft Fuß zu fas­sen. Vie­le ehe­ma­li­ge Aus­zu­bil­den­de aus allen Berei­chen sind der Stadt treu geblieben.