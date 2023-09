Die Ate­lier­ta­ge des Berufs­ver­ban­des Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler Ober­fran­ken e.V. fin­den am Sams­tag 16.9.2023 14 bis 18 Uhr und Sonn­tag 17. 9. 2023 11 bis 18 Uhr mit 34 pro­fes­sio­nel­len Kunst­schaf­fen­den in 23 offe­nen Ate­liers statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu allen Ver­an­stal­tun­gen unter: www​.bbk​-ober​fran​ken​.de

Ein fester Bestand­teil des Kul­tur­le­bens in Ober­fran­ken sind seit 26 Jah­ren im Sep­tem­ber die offe­nen Ate­lier­ta­ge des Berufs­ver­ban­des Bil­den­der Künst­le­rin­nen und Künst­ler. Auch die­ses Jahr öff­nen am 16. und 17.9. 34 pro­fes­sio­nell arbei­ten­de Kunst­schaf­fen­de die­ses Ver­ban­des ihre Ate­liers und Arbeits­räu­me und laden das inter­es­sier­te Publi­kum ein. Denn das Ate­lier ist der Ort, an dem aus Anre­gun­gen, Ideen und Mate­ria­li­en und mit Hil­fe der unter­schied­lich­sten Werk­zeu­ge Kunst ent­steht. Das Labor der Künst­le­rin­nen und Künst­ler, in dem ihre gei­sti­gen Pro­zes­se zu anschau­li­cher und greif­ba­rer Mate­rie wer­den. Die­sen Pro­zess nach­zu­voll­zie­hen gelingt am besten, wenn man die Ate­liers besucht. Im Gespräch hat man die Mög­lich­keit, Infor­ma­tio­nen aus erster Hand zu The­men und Tech­ni­ken der Bil­den­den Kunst zu erhal­ten. Von Male­rei, Zeich­nung, Bild­haue­rei, Druck­gra­fik und Tex­til­kunst bis hin zu Per­for­mance sind sehr vie­le künst­le­ri­sche Dis­zi­pli­nen ver­tre­ten. Schwer­punkt der Ate­lier­ta­ge sind Bam­berg und Bay­reuth mit ihren Land­krei­sen, aber auch in Coburg, Kulm­bach oder in Eggols­heim, Bind­lach, Mistel­bach und Alten­dorf gibt es Ange­bo­te. Fol­gen­de Kunst­schaf­fen­de freu­en sich dar­auf, am Sams­tag 16.9. von 14 bis 18 Uhr und am Sonn­tag 17.9. von 11 bis 18 Uhr Besu­che­rin­nen und Besu­cher in ihren Ate­liers zu begrü­ßen: Gud­run Bess­lein-Bau­er, Bam­berg; Bri­git­te Böh­ler und Doris Bocka, Mistel­bach; Mathi­as Bör­ner, Coburg; Ste­fan Dün­kel, Bind­lach; Johan­na Gal­ef­ske, Bam­berg; Ange­li­ka und Beka Gigau­ri, Kulm­bach; Tho­mas Gröh­ling, Bam­berg; Frie­de­mann Haertl, Bam­berg; Adel­bert Heil, Bam­berg; Chri­sta Hop­pe, Bam­berg; Lucie Kaz­da, Bay­reuth; Bar­ba­ra Klein, Bam­berg; Rüdi­ger Klein, Bamberg/​Gaustadt; Ruth Loibl, Bam­berg; Alex­and­re Madu­rei­ra, Bam­berg; Doris Mül­ler, Bam­berg; Dag­mar und Lynn Ohrn­dorf, Alten­dorf; Mar­git Reh­ner, Bay­reuth; Kat­rin Schin­ner, Bay­reuth; Peter Schop­pel und Hans Salo­mon-Schnei­der, Gun­dels­heim; Gud­run Schü­ler, Bay­reuth; Michae­la Schwarz­mann und Rei­ner Schütz, Eggols­heim; Chri­stia­na Sie­ben, Bam­berg; Hubert Sowa, Bam­berg; Astrid Struck, Bam­berg; Chri­stia­ne Toe­we, Bam­berg; Bernd Wagen­häu­ser, Bam­berg; Dr. Ute Westi­en, Bayreuth.

Hin­weis: In der Kunst­scheu­ne mit Ate­lier von Michae­la Schwarz­mann fin­det am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber, um 19 Uhr eine Lesung mit Dr. Hans Hes­sel­mann, dem vor­ma­li­gen Lei­ter des Men­schen­rechts­bü­ros der Stadt Nürn­berg, statt. Hes­sel­mann liest aus sei­nem Buch „Im Mor­gen­grau­en – Die Flucht des Her­mann Raab“. Der Ein­tritt ist frei, zur Kal­ku­la­ti­on der Plät­ze sind Anmel­dun­gen unter info@​mschwarzmann.​de erbeten.

Der ADFC bie­tet am Sams­tag, 16.9.23 eine geführ­te Tour zu ver­schie­de­nen Ate­liers an. Die Tour star­tet um 14 Uhr in Gau­stadt, besucht Ate­liers in Bam­berg, Bug, Alten­dorf und endet in Eggols­heim: tou​ren​-ter​mi​ne​.adfc​.de/​r​a​d​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​/​1​0​6​5​4​2​-​a​r​t​u​r​-​2​6​-​a​t​e​l​i​e​r​t​a​g​e​-​d​e​s​-​b​b​k​-​o​b​e​r​f​r​a​n​ken