Außer­ge­wöhn­li­che Live-Kon­zer­te, Stars aus näch­ster Nähe und tol­le Festi­val­at­mo­sphä­re bei frei­em Ein­tritt: Ins­ge­samt rund 42.000 Fans fei­er­ten am Frei­tag und Sams­tag auf dem Ang­erplatz in Markt­red­witz mit ihren Lieb­lings­sen­dern das Ende der Som­mer­fe­ri­en. Beim BAY­ERN 3 POP-up Festi­val mit Levent Gei­ger, Leo­ny und Nico San­tos kamen am Frei­tag beson­ders die jun­gen Fans voll auf ihre Kosten. Das BAY­ERN 1 Sum­mer of Music Festi­val begei­ster­te am Sams­tag mit einer musi­ka­li­schen Zeit­rei­se in die bun­ten 80er-Jah­re – auf der Büh­ne sorg­ten Super­star Kim Wil­de und die legen­dä­re Spi­der Mur­phy Gang für Stimmung.

Das BAY­ERN 3 POP-up Festival

Die bekann­ten Stim­men aus dem Radio ganz per­sön­lich erle­ben und Stars aus näch­ster Nähe tref­fen – und das alles bei frei­em Ein­tritt. Getreu dem Sen­der­mot­to „Wir fay­ern Bay­ern“ ström­ten am Frei­tag Tau­sen­de gut­ge­laun­te Gäste zum Auf­takt des Festi­val­wo­chen­en­des auf den Markt­red­wit­zer Ang­erplatz. Mit einem Kon­fet­ti-Knall begrüß­ten die BAY­ERN 3 Sams­tag­s­Cra­s­her Ste­fan Kreut­zer und Seba­sti­an Schaff­stein ihre Fans und wid­me­ten den Markt­red­wit­zern sogar eine selbst­ge­dich­te­te Hym­ne auf ihre Stadt. Den musi­ka­li­schen Start­schuss feu­er­te die BAY­ERN 3 Band ab und sorg­te für super Stim­mung. Auch dabei: BAY­ERN 3 Mode­ra­tor Sascha See­le­mann mit sei­nen eige­nen Songs. Anschlie­ßend wur­den der ober­baye­ri­sche New­co­mer Levent Gei­ger („2 Dumb Kids”) und die eben­falls von BAY­ERN 3 ent­deck­te und heu­te mega-erfolg­rei­che Leo­ny („Reme­dy”, „Hol­ding on”), ursprüng­lich aus der Ober­pfalz, vom vor­wie­gend jun­gen Publi­kum gefei­ert. Einen gran­dio­sen Abschluss des ersten Abends lie­fer­te Super­star Nico San­tos, des­sen Hits wie „Num­ber 1”, „Play With Fire” und „Bet­ter“ die Fans bis zum spä­ten Abend begei­stert mitsangen.

BAY­ERN 3 Pro­gramm­che­fin Kat­ja Voigt-Kreutzer:

„Unglaub­lich, wie die BAY­ERN 3 Com­mu­ni­ty in Ober­fran­ken zusam­men gefei­ert und Markt­red­witz gerockt hat. Dan­ke an alle, die dabei waren – ihr habt das BAY­ERN 3 Pop-up Festi­val 2023 zu einem unver­gess­li­chen Ergeb­nis gemacht.“

Das BAY­ERN 1 Sum­mer of Music Festival

Genau so fan­ta­stisch wie am Vor­tag war auch die Stim­mung am Sams­tag, als BAY­ERN 1 Mor­gen­mo­de­ra­tor Mar­cus Fahn die Festi­val-Fans bei strah­len­dem Son­nen­schein zum BAY­ERN 1 Sum­mer of Music Festi­val in Markt­red­witz begrüß­te. Stil­echt im Look des Jahr­zehnts von Walk­man und Zau­ber­wür­fel beein­druck­te er beson­ders mit sei­nem frisch erlern­ten Moon­walk. Zum Start der größ­ten 80er-Par­ty des Frei­staats heiz­te die BAY­ERN 1 Band den Besu­che­rin­nen und Besu­chern auf dem bereits am Nach­mit­tag bestens gefüll­ten Ang­erplatz kräf­tig ein. Dann der näch­ste Höhe­punkt: 80er-Iko­ne Kim Wil­de spiel­te einen Mega-Hit nach dem ande­ren, dar­un­ter „Cam­bo­dia“, „You keep me han­gin‘ on“ und „Kids in Ame­ri­ca“. Klar, dass bei die­sen Songs alle Hän­de oben waren und vie­le Fans text­si­cher mit­sin­gen konn­ten. Noch lau­ter wur­de der Jubel beim Auf­tritt der legen­dä­ren Spi­der Mur­phy Gang, von deren „Über­do­sis Rock’n’Roll“ die Fans direkt mit­ge­ris­sen wur­den. Mit „Skan­dal im Sperr­be­zirk“, „Schicke­ria“ und „Mir san a baye­ri­sche Band“ rock­te das Publi­kum bis in die Nacht, und tanz­te anschlie­ßend direkt wei­ter zum Dis­co-Sound der BAY­ERN 1 Woid­boyz, die als DJs für einen stim­mungs­vol­len Aus­klang sorgten.

BAY­ERN 1 Pro­gramm­chef Maxi­mi­li­an Berg:

„Es ist ein­fach immer wie­der fas­zi­nie­rend, mit wel­cher Herz­lich­keit die Men­schen über­all im Land mit BAY­ERN 1 fei­ern. Das Sum­mer of Music Festi­val in Markt­red­witz ist der schön­ste Beweis dafür. Ein sol­ches Groß­ereig­nis ist nur zu stem­men, wenn ganz vie­le Men­schen Hand in Hand eng zusam­men­ar­bei­ten. Mein Dank gilt des­halb allen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern aus Markt­red­witz und den zahl­rei­chen Frei­wil­li­gen, die in der gan­zen Stadt und vor, auf und hin­ter der Büh­ne für Sicher­heit und einen rei­bungs­lo­sen Ablauf gesorgt haben.“

BAY­ERN 1

