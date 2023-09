René Hen­ne­mann in neu­er Renn­sport­klas­se auf Anhieb Meister

Der bekann­te­ste und erfolg­reich­ste ober­frän­ki­sche Motor­rad-Renn­fah­rer, René Hen­ne­mann aus Uet­zing vom Team APRIL­IA Vier­zig­mann aus Dietz­hof bei Leu­ten­bach, schloss die Renn­sport­sai­son 2023 als Mei­ster in der Inter­na­tio­na­len Bike Pro­mo­ti­on Mei­ster­schaft IBPM, Klas­se Super­bike Open, ab.

Aus­ge­stat­tet mit einer nagel­neu­en und per­fekt vor­be­rei­te­ten APRIL­IA RSV 4 1100 R Fac­to­ry rech­ne­ten sich Team und Fah­rer schon zu Sai­son­be­ginn sehr gute Chan­cen auf Top-Plat­zie­run­gen in der IBPM sowie im PZ-Mit­hos-Cup aus.

Bei den ersten bei­den Ren­nen der IBPM im kroa­ti­schen Rije­ka beleg­te der Uet­zin­ger im ersten Lauf mit 28 Star­tern zum Abschluss sou­ve­rän den zwei­ten Platz, mit einem knap­pen Rück­stand auf den Sie­ger, in Lauf 2 nach har­tem, aber stets fai­rem Fight Platz 3.

Bei Ren­nen 3 und 4 auf dem Nür­burg­ring mit 42 Fah­rern konn­te er sich im Trai­ning Start­platz 3 in der ersten Rei­he sichern. Lauf 1 been­de­te er auf Platz 2, Lauf 2 mit dem ersten Platz. Gleich­zei­tig hat­te er damit mit 99 Punk­ten die Füh­rung in der Gesamt­wer­tung übernommen.

Ren­nen 5 und 6 fan­den im tsche­chi­schen Most statt. In Lauf 1 beleg­te er in einem Teil­neh­mer­feld von 32 Fah­rern den 2 Platz, den zwei­ten Lauf konn­te er in Fol­ge eines Stur­zes nicht been­den und erhielt kei­ne Punk­te für die Gesamtwertung.

Die Ren­nen 7 und 8 auf der legen­dä­ren TT-Renn­strecke in Assen (NL) konn­te er nach einem per­fek­ten Start als Zwei­ter, den zwei­ten Lauf als Vier­ter, been­den. Ins­ge­samt befan­den sich nun 159 Punk­te auf sei­nem Kon­to in der Gesamtwertung.

Bei den Ren­nen 9 und 10 auf der älte­sten Natur-Renn­strecke Deutsch­lands, dem Schlei­zer Drei­eck mit 22 Fah­rern beleg­te er im ersten Lauf mit einem Rück­stand von nur 0,486 sec. Platz 2. Auch fuhr er die schnell­ste Renn­run­de aller 22 Fah­rer mit 1:31.547 Min. In Lauf 2 lie­fer­te er einen unge­fähr­de­ten Start-Ziel-Sieg ab. Damit trat er in die Fuß­stap­fen sei­nes Vaters Kal­le Hen­ne­mann-Spör­lein, der in den 1990er Jah­ren eben­falls sehr erfolg­reich auf dem Schlei­zer Drei­eck an Motor­rad-Ren­nen teilnahm.

Bei den letz­ten bei­den Ren­nen in Oschers­le­ben beleg­te er in einem Star­ter­feld von 26 Fah­rern in Lauf 1 den 8. Platz, fuhr dabei die zweit­schnell­ste Renn­run­de und konn­te damit sei­nen Punk­te­stand in der Gesamt­wer­tung auf unein­hol­ba­re 234 Punk­te stei­gern, da sein schärf­ster Kon­kur­rent, Alex­an­der Stein­haus im Ver­lauf des Ren­nens gestürzt war. Somit hat­te er bereits vor­zei­tig den Mei­ster­ti­tel in sei­ner ersten Sai­son in der IBPM in der Tasche und ver­zich­te­te auf einen Start in Lauf 2.

Zusätz­lich zu den Ren­nen der IBPM star­te­te der APRIL­IA-Pilot auch im PZ-Mit­hos-Cup auf dem Sach­sen­ring. Lauf 1 konn­te er dabei mit 6 Sekun­den Vor­sprung gewin­nen, der zwei­te wur­de auf Grund schlech­ten Wet­ters abge­bro­chen und nicht gewertet.

Bei den Durch­läu­fen 3 und 4 konn­te er sich in einem Star­ter­feld von 18 Fah­rern Start­platz 1 und damit die Pole Posi­ti­on sichern. In Lauf 1 konn­te der Uet­zin­ger auf sei­ner APRIL­IA einen aus­rei­chen­den Vor­sprung her­aus­fah­ren und gewann letzt­end­lich mit 3,44 Sek. Vor­sprung. Lauf 2 schloss er als Zweit­plat­zier­ter ab.

In der Gesamt­wer­tung beleg­te er damit wei­ter­hin unan­ge­foch­ten den ersten Platz mit ins­ge­samt 70 Punk­ten und 28 Zäh­lern Vor­sprung vor dem Zweit­plat­zier­ten. Nach die­sen bei­den Ren­nen zum PZ-Mit­hos-Cup kon­zen­trier­te sich der Uet­zin­ger auf die IBPM und nahm an den wei­te­ren Ren­nen auf dem Sach­sen­ring nicht teil.

Mit dem Ver­lauf der Sai­son 2023 war das Racing Team mehr als zufrie­den, für die neue Sai­son 2024 wer­den noch wei­te­re Spon­so­ren gesucht, die den Renn­fah­rer finan­zi­ell oder mate­ri­ell unter­stüt­zen möch­ten. Je nach Unter­stüt­zung sind Starts in der IDM Super­stock 1000, der IBPM oder der GMM (Ger­man Moto Masters) möglich.