Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ner Mann belä­stigt Tank­stel­len­kun­den und wird in Gewahr­sam genommen

COBURG. Ein 57-Jäh­ri­ger beschäf­tig­te am Mon­tag­nach­mit­tag die Cobur­ger Poli­zei nach­dem die­ser an einer Tank­stel­le auf der Lau­te­rer Höhe im betrun­ke­nen Zustand die Kun­den belästigte.

Um kurz nach 19 Uhr erreich­ten die Cobur­ger Poli­zei ins­ge­samt vier Mit­tei­lun­gen über einen betrun­ke­nen Mann auf dem Tank­stel­len­ge­län­de in der Nior­ter Stra­ße. Die­ser wür­de dort ran­da­lie­ren und Leu­te anpö­beln. Offen­sicht­lich sei die­ser so stark alko­ho­li­siert das er nicht ein­mal mehr in der Lage sei allei­ne zu gehen oder sicher zu stehen.

Als die Poli­zei­strei­fe vor Ort ein­traf bestä­tig­ten sich die Schil­de­run­gen der Mit­tei­ler die den Not­ruf gewählt hat­ten. Der Mann stieß mehr­fach gegen abge­stell­te Autos sowie Motor­rä­der. Die­se blie­ben glück­li­cher­wei­se unbe­schä­digt. Einen Alko-Test vor Ort ver­wei­ger­te der sicht­lich ange­trun­ke­ne Mann. Da die Bege­hung von Straf­ta­ten oder Ord­nungs­wid­rig­kei­ten nicht aus­zu­schlie­ßen waren und der Mann sich selbst in einer hilf­lo­sen Lage befand, nah­men die Beam­ten ihn kur­zer Hand in Gewahr­sam. Auf Rich­ter­li­che Anord­nung ver­brach­te der Mann die Nacht in der Zel­le der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on. Am näch­sten Mor­gen konn­te er die Cobur­ger Poli­zei­dienst­stel­le im aus­ge­nüch­ter­ten Zustand in einer deut­lich bes­se­ren kör­per­li­chen Ver­fas­sung wie­der verlassen.

Betrun­ke­ne E‑Bike Fah­re­rin ver­ur­sacht Verkehrsunfall

MEE­DER, LKR. COBURG. Zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einer E‑Bike Fah­re­rin und einem Auto kam es am Mon­tag­nach­mit­tag in Meeder.

Eine betrun­ke­ne 40-Jäh­ri­ge war mit ihrem Fahr­rad in der Beu­er­fel­der Stra­ße unter­wegs. An der Ein­mün­dung zur Bahn­hof­stra­ße stieß Sie mit dem VW einer 37-Jäh­ri­gen zusam­men die die Bahn­hof­stra­ße in nörd­li­cher Rich­tung befuhr. Die E‑Bike Fah­re­rin fiel von ihrem Fahr­rad und ver­letz­te sich leicht. An Fahr­zeug und Zwei­rad ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 2.000 €. Die unfall­ver­ur­sa­chen­de Rad­fah­re­rin war bei der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me deut­lich alko­ho­li­siert. Einen Alko­ma­ten­test ver­wei­ger­te Sie aller­dings. Aus die­sem Grund ord­ne­ten die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin ermit­teln die Beam­ten wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge Alko­hols sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ver­ba­le Entgleisung

Küps – Zwi­schen zwei Spa­zier­gän­gern, wel­che am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 20.40 Uhr in Ober­lan­gen­stadt mit ihrem jewei­li­gen Hund unter­wegs waren, kam es sei­tens der Beschul­dig­ten zu einer ver­ba­len Ent­glei­sung mit def­ti­gen Aus­drücken in Rich­tung des Geschä­dig­ten. Grund hier­für war wohl das Ver­hal­ten des Hun­des der Beschul­dig­ten. Der Geschä­dig­te fühl­te sich durch die getä­tig­ten Aus­drücke belei­digt und stell­te Strafantrag.

Wahl­pla­kat ist weg

Küps – Im Tat­zeit­raum vom 26.08.2023 bis 10.09.2023 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein Wahl­pla­kat, wel­ches im Bereich der Stra­ße „Am Rat­haus“, Ecke „Am Anger“ auf­ge­stellt war. Das Pla­kat war auf einem Alu­mi­ni­um­stän­der befe­stigt und wie­der­um mit­tels einer Draht­um­wick­lung an einem dor­ti­gen Schil­der­pfo­sten ange­bracht. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Müll­ei­mer geriet in Brand

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 14.15 Uhr geriet auf dem Gelän­de der ehem. Lan­des­gar­ten­schau, im Bereich der See­büh­ne ein Holz­müll­ei­mer in Brand. Die genaue Brand­ur­sa­che ist bis dato unklar. Das Feu­er konn­te durch die alar­mier­ten Kräf­te der Feu­er­wehr rasch gelöscht wer­den. Der Müll­ei­mer wur­de voll­stän­dig zer­stört. Der finan­zi­el­le Scha­den beträgt etwa 200 Euro.

Gepark­te Autos angefahren

Kro­nach – Der Fah­rer eines Fiat park­te sein Auto am Mon­tag, gegen 13.00 Uhr in der Frie­se­ner Stra­ße in Kro­nach ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, ein Vol­vo-Fah­rer, befuhr zu die­sem Zeit­punkt die Unfallört­lich­keit in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung. Ver­mut­lich aus Unacht­sam­keit kam die­ser nach rechts von der Fahr­bahn ab und kol­li­dier­te mit dem Fiat. Im wei­te­ren Ver­lauf kam der Unfall­ver­ur­sa­cher am Fahr­bahn­rand zum ste­hen und strei­fe vor­her einen wei­te­ren gepark­ten PKW. Nach momen­ta­nen Stand wur­de bei dem Unfall nie­mand ver­letzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 7100 Euro.

Gegen Stra­ßen­la­ter­ne gefahren

Mit­witz – Die Fah­re­rin eines Audi befuhr am Mon­tag die Staats­stra­ße 2208 von Leu­ten­dorf in Rich­tung Mit­witz. Kurz nach dem Orts­aus­gang von Leu­ten­dorf geriet die Dame nach rechts von der Fahr­bahn ab, fuhr in eine dor­ti­ges Grund­stück und beschä­dig­te noch eine Stra­ßen­la­ter­ne. Glück­li­cher­wei­se blieb die Unfall­ver­ur­sa­che­rin unver­letzt. Der Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf ca. 15.200 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fahr­zeug beschä­digt und ein­fach wei­ter gefahren

Kulm­bach. Am Mon­tag den 11.09.2023 zwi­schen 06:00 Uhr und 12:30 Uhr beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer den Pkw einer 18-jäh­ri­gen Kulm­ba­che­rin. Die­ser war im Tat­zeit­raum ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt.

Als die Besit­ze­rin zu ihrem Wagen kam muss­te sie fest­stel­len, dass der lin­ke Außen­spie­gel abge­fah­ren wor­den war. Der Scha­den beläuft sich auf meh­re­re hun­dert Euro.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach hat die Ermitt­lun­gen wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort auf­ge­nom­men und sucht dies­be­züg­lich nach Zeugen.

Wer kann Anga­ben zu Fah­rer bzw. Fahr­zeug machen?

Die Poli­zei Kulm­bach nimmt Hin­wei­se unter der Num­mer 09221/6090 entgegen.