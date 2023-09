Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Mon­tag kam es im gesam­ten Stadt­ge­biet zu ins­ge­samt zwölf Laden­dieb­stäh­len. Dabei kam es zu einem Ent­wen­dungs­scha­den von knapp 470,- €. Ent­wen­det wur­den vor allem Dro­ge­rie­ar­ti­kel und Lebens­mit­tel, sowie Alko­ho­li­ka. Bis auf einen konn­ten alle Laden­die­be gestellt wer­den und der Poli­zei über­ge­ben wer­den. Ein Laden­dieb stieß den Laden­de­tek­tiv gegen die Brust, sodass die­ser stürz­te und sich der Dieb mit sei­ner Beu­te von 3 Fla­schen Vod­ka ent­fern­te. Gegen einen Laden­dieb bestand bereits ein Voll­streckungs­haft­be­fehl. Die­ser wur­de durch die Beam­ten in die JVA Bam­berg eingeliefert.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Im Bereich der Mem­mels­dor­fer Stra­ße fuhr am Mor­gen ein Kraft­om­ni­bus­fah­rer in eine Sack­gas­se in der irri­gen Annah­me, so eine Bau­stel­le umfah­ren zu kön­nen. Bei dem Wen­de­ma­nö­ver mit dem gro­ßen Gefährt tou­chier­te der Bus­fah­rer einen gepark­ten Pkw, dabei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 15.000,- €.

Unfall zwi­schen Rad­fah­rer und Fußgängerin.

BAM­BERG. Am Nach­mit­tag befuhr ein 24-jäh­ri­ger den Fahr­rad­weg der Sie­chen­stra­ße stadt­aus­wärts. Eine 15-jäh­ri­ge war zu Fuß auf dem Geh­weg unter­wegs und woll­te die Stra­ße über­que­ren, ach­te­te jedoch nicht auf den Fahr­rad­ver­kehr und stieß mit dem Fahr­rad­fah­rer zusam­men. Der Rad­fah­rer und die Schü­le­rin stürz­ten jeweils zu Boden. Er erlitt einen Kopf­platz­wun­de sowie Schürf­wun­den an den Knien und Armen und brach sich einen Zahn ab. Die Schü­le­rin trug eine Beu­le am Hin­ter­kopf davon und hat­te Kreis­lauf­pro­ble­me. Bei­de muss­ten zur wei­te­ren Behand­lung ins Bam­ber­ger Klinikum.

BAM­BERG. Am Mor­gen kam es im Bereich der Kreu­zung Ama­li­en­stra­ße/Her­zog-Max-Stra­ße zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwei­er Pkw-Fah­rer. Ein 51-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer woll­te mit sei­nem roten VW-Polo wen­den. Vor Ort war noch ein 54-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer mit einem wei­ßen Mer­ce­des-Sprin­ter Kasten­wa­gen. Bei­de blockier­ten sich nun gegen­sei­tig. Nun wur­de sich gegen­sei­tig durch Hand­zei­chen optisch belei­digt. Der Sprin­ter-Fah­rer setz­te zurück und soll den 51-jäh­ri­gen Polo-Fah­rer, der zwi­schen­zeit­lich aus­ge­stie­gen war, zwi­schen sei­nem Heck des Polos und der Fah­rer­sei­te des Sprin­ters ein­ge­klemmt haben. Der Polo­fah­rer wur­de dabei nicht ver­letzt. Die Poli­zei nahm die Ermitt­lun­gen wegen Nöti­gung im Stra­ßen­ver­kehr auf. Wer hat den Vor­fall beob­ach­tet? Hin­wei­se und Zeu­gen­aus­sa­gen nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Schloß­stra­ße im Stadt­teil Bug fuhr bereits am ver­gan­ge­nen Sams­tag im Zeit­raum von 12:00 bis 18:00 Uhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer, ver­mut­lich mit einem Lkw, gegen eine Dach­rin­ne und ver­ur­sach­te dabei einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 600,- €. Hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Kör­per­ver­let­zun­gen

HIRSCHAID. Am Mon­tag­abend kam es zu meh­re­ren Straf­ta­ten durch einen 39-jäh­ri­gen Kirch­weih­be­su­cher. Der alko­ho­li­sier­te Mann uri­nier­te zunächst gegen einen Strom­ka­sten eines Fahr­ge­schäf­tes. Als er vom Betrei­ber auf sein Fehl­ver­hal­ten ange­spro­chen wur­de, schlug er die­sen mit der fla­chen Hand ins Gesicht. Der Mann soll­te dar­auf­hin vom Sicher­heits­dienst des Gelän­des ver­wie­sen wer­den. Hier­ge­gen setz­te er sich zunächst mit Schlä­gen und Trit­ten gegen die Mit­ar­bei­ter des Sicher­heits­dien­stes zu wehr und ver­letz­te die­se teil­wei­se. Als die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei ein­traf ver­such­te der Mann schließ­lich zu flüch­ten, wur­de aber von einer weib­li­chen Mit­ar­bei­te­rin des Sicher­heits­dien­stes fest­ge­hal­ten. Hier­auf schlug er die­ser mit der Faust in den Bereich des Kop­fes. Auch der anschlie­ßen­den Fest­nah­me durch die ein­ge­trof­fe­nen Poli­zei­be­am­ten ver­such­te er sich wei­ter­hin durch Schlä­ge, Trit­te und Bei­ßen zu wider­set­zen. Der reni­ten­te Mann muss­te letzt­lich unter Anwen­dung von Zwangs­mit­teln in eine Haft­zel­le der Poli­zei ver­bracht und aus­ge­nüch­tert wer­den. Ihn erwar­ten jetzt meh­re­re Anzei­gen u.a. wegen Kör­per­ver­let­zung, Sach­be­schä­di­gung sowie tät­li­chen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HIRSCHAID. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag wur­de im Bereich der Stra­ße „Leim­hüll“ ein Wahl­pla­kat, wel­ches an zwei Bau­zäu­nen befe­stigt war abge­ris­sen und beschä­digt. An den Bau­zäu­nen ent­stand eben­falls mas­si­ver Scha­den. Mög­li­che Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 zu melden.

Son­sti­ges

ALTEN­DORF. Einen „grü­nen Dau­men“ hat­te eine Per­son in Alten­dorf. Bei der Poli­zei Bam­berg-Land ging am Mon­tag zunächst ein anony­mer Hin­weis über zwei Can­na­bis­pflan­zen im Gar­ten eines Wohn­hau­ses ein. Die Poli­zei­be­am­ten konn­ten dann vor Ort tat­säch­lich ins­ge­samt acht Can­na­bis­pflan­zen mit einer Wuchs­hö­he von ca. 3 m und einer Stamm­dicke von teil­wei­se 8 cm fest- und sicher­stel­len. Den „Gärt­ner“ erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen ille­ga­len Anbaus von Betäubungsmitteln.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Alko­ho­li­siert die Schutz­plan­ke abrasiert

Zap­fen­dorf. Mon­tag­mit­tags teil­te ein Zeu­ge der Poli­zei mit, dass auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg ein VW vor sei­nen Augen nach rechts von der Fahr­bahn abge­kom­men war, die Schutz­plan­ke ent­lang streif­te und danach ein­fach wei­ter­fuhr. Die Ver­kehrs­po­li­zei konn­te den VW dar­auf­hin bei Bam­berg anhal­ten und einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Dabei stell­ten die Beam­ten bereits beim ersten Anspre­chen fest, dass der 34-jäh­ri­ge Fah­rer kei­nes­falls ver­kehrs­tüch­tig war. Ein frei­wil­li­ger Alko­test ergab anschlie­ßend über 1,1 Pro­mil­le Alko­hol. Somit war der Grund für den Ver­kehrs­un­fall und auch die anschlie­ßen­de Unfall­flucht schnell ermit­telt. Dar­auf­hin muss­te eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt been­det wer­den. Am VW war die gan­ze rech­te Sei­te mit­samt Rei­fen stark beschä­digt. Er war nicht mehr ver­kehrs­si­cher und eine Abschlep­pung war erfor­der­lich. 14 Fel­der der Leit­plan­ke wur­den durch den ange­trun­ke­nen Fah­rer „abra­siert“ und müs­sen nun aus­ge­tauscht wer­den. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfallort.

Ein Bier zu viel?

Bam­berg. Am Mon­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei einen VW im Bam­ber­ger Nor­den. Bei der Kon­trol­le der 36-jäh­ri­gen Fah­re­rin stell­ten sie Alko­hol­ge­ruch fest. Ein frei­wil­li­ger Alko­test ergab zunächst 0,9 Pro­mil­le Alko­hol. Somit war die Wei­ter­fahrt erst­mal been­det. Eine Blut­ent­nah­me konn­te die Fah­re­rin ver­mei­den, da sie in die Durch­füh­rung des gerichts­ver­wert­ba­ren Alko­test ein­wil­lig­te. Die­ser zeig­te spä­ter immer noch knapp 0,8 Pro­mil­le. Sie konn­te ihren Füh­rer­schein zwar behal­ten und die Wei­ter­fahrt ein paar Stun­den spä­ter fort­set­zen, aber sie muss nun mit einem kräf­ti­gen Buß­geld und einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fahr­rad­dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter am Bahn­hof Eber­mann­stadt ein ver­sperr­tes Fahr­rad samt Kabel­schloss. Es han­delt sich um ein mehr­far­bi­ges Moun­tain­bike der Fir­ma „Cyber Rock“. Dem Eigen­tü­mer ent­stand ein Scha­den in Höhe von 150 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Hinweise.

Igens­dorf. Der Poli­zei Eber­mann­stadt wur­de kürz­lich mit­ge­teilt, dass bereits im August das neon­gel­be Moun­tain­bike der Fir­ma „Exte“ eines Jugend­li­chen ent­wen­det wur­de, wäh­rend die Fami­lie im Urlaub war. Das Fahr­rad war mit einem Kabel­schloss vor dem Haus abge­stellt und war nach der Rück­kehr des Eigen­tü­mers ver­schwun­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei 200 EUR. Bis­lang lie­gen kei­ne Hin­wei­se über den Täter vor. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet daher um Zeu­gen­hin­wei­se im Zeit­raum 01.08.2023 bis 15.08.2023 in der Forch­hei­mer Straße.

Unfall mit der Kettensäge

Hilt­polt­stein. Am Mon­tag­nach­mit­tag führ­te ein 23-jäh­ri­ger in einem Wald­stück bei Kap­pel Holz­ar­bei­ten durch. Dabei rutsch­te er mit der Ket­ten­sä­ge ab und schnitt sich leicht in den Fuß. Da er kei­ne Schutz­klei­dung trug, wur­de der Mann leicht ver­letzt und zur Behand­lung ins Kran­ken­haus Peg­nitz gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Zeit­raum von Sonn­tag­mor­gen bis Mon­tag­mit­tag, brach ein bis­her unbe­kann­ter Täter in eine Gar­ten­hüt­te „Auf der Sport­in­sel“ ein und ent­wen­de­te meh­re­re Fla­schen Alko­hol. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von ca. 20,- Euro. Zeu­gen zum Ein­bruch wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mit Dro­gen im Gepäck unterwegs

LICH­TEN­FELS. Ein 33-jäh­ri­ger Mann wur­de am Diens­tag­mor­gen in der Bam­ber­ger Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da der Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, wur­de sein Ruck­sack durch­sucht. Hier­bei konn­ten die Beam­ten Mari­hua­na sicher­stel­len. Der Mann muss sich nun wegen des Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Unter Dro­gen­ein­fluss aus dem Ver­kehr gezogen

BURG­KUNST­ADT – LKR. LICH­TEN­FELS. Ein 32-jäh­ri­ger Mofa­fah­rer wur­de am Mon­tag­abend in der Damm­sied­lung einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da der Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, wur­de ein Dro­gen­vor­test durch­ge­führt. Die­ser ver­lief posi­tiv, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de. Vor Ort konn­ten im Ruck­sack zudem Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Der Mann muss sich nun für sei­ne Taten verantworten.

Rol­len­des Auto ver­ur­sacht Sturz

STU­B­LANG – BAD STAF­FEL­STEIN. Am Mon­tag­vor­mit­tag park­te eine 45-jäh­ri­ge Frau ihr Fahr­zeug vor einem Anwe­sen in der Frau­en­dor­fer Stra­ße ab. Hier­bei ver­gaß sie es aus­rei­chend zu sichern, sodass das Auto davon­roll­te und gegen eine Grund­stücks­mau­er sowie einen Holz­zaun prall­te. Bei dem Ver­such ihr Fahr­zeug auf­zu­hal­ten, stieß die Dame mit dem Kopf gegen die Mau­er. Sie muss­te leicht ver­letzt zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von rund 2.000 Euro.

Pla­stik­fi­gur gestohlen

MARKT­GRAITZ – LKR. LICH­TEN­FELS. Zwi­schen Don­ners­tag, 16:00 Uhr und Frei­tag, 08:30 Uhr ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter in der Steinach­stra­ße eine Kin­der-Pla­stik­fi­gur, ein soge­nann­tes Warn­sym­bol „Street­bo­dy“, wel­ches in der Nähe der Brücke ange­bracht war. Wer kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Wind­schutz­schei­be eingeschlagen

BURG­KUNST­ADT – LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit zwi­schen Frei­tag, 13:00 Uhr bis Mon­tag, 07:00 Uhr schlu­gen bis­lang unbe­kann­te Täter die Wind­schutz­schei­be eines Daim­ler-LKW ein, wel­cher wäh­rend die­ses Zeit­raums im Alten Post­weg geparkt war. Ver­mut­lich schlu­gen die Täter mit einem bis­her nicht bekann­ten Gegen­stand gegen die Schei­be. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.